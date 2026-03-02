Presenta:

Jubilados Anses: cómo verificar si te pagaron bien el aumento y el bono de marzo

Aprendé a revisar tu recibo de marzo 2026 y confirmá que el 2,88% de aumento y el bono de $70.000 para los jubilados de Anses se aplicaron correctamente.

Cómo chequear si cobraste bien el aumento y bono para jubilados de Anses.

¿Te depositaron el aumento y el bono de marzo de Anses? No todos los jubilados saben cómo comprobarlo. Aunque la movilidad mensual ya ajustó los haberes y el bono se mantiene, es clave revisar el recibo para asegurarse de que todo se aplicó correctamente.

La jubilación mínima actualizada llega a $369.600,88, y sumando el bono completo de $70.000, el total alcanza $439.600,88. Este monto sirve como referencia inicial para comparar lo que te depositaron en marzo 2026.

En marzo, rige un aumento del 2,88% y un bono especial para los jubilados de Anses. Foto: Anses

En marzo, rige un aumento del 2,88% y un bono especial para los jubilados de Anses. Foto: Anses

Cómo verificar tu liquidación de marzo 2026 paso a paso

Para asegurarte de que el aumento y el bono están correctamente aplicados:

  • Ingresá a Mi Anses con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccioná la sección “Jubilaciones y Pensiones”.
  • Descargá el recibo de haberes de marzo.
  • Verificá que el haber base refleje el aumento del 2,88%.
  • Confirmá si el bono extraordinario aparece completo o proporcional, según corresponda.

Aunque el recibo también muestra descuentos por obra social, PAMI u otros ítems, el foco aquí es el aumento y el bono, no los descuentos en sí.

Bono y aumento: qué debés revisar según tu haber

Dependiendo del monto que cobrás:

  • Jubilación mínima: debería figurar el bono completo de $70.000.
  • Haber superior a la mínima pero inferior al tope: el bono se aplica de forma proporcional hasta alcanzar $439.600,88.
  • Haber superior al tope: no corresponde bono extraordinario.

Si tu depósito no coincide con estas condiciones, podría tratarse de un error administrativo o una interpretación incorrecta del cálculo del bono.

Qué cambia y qué se mantiene en marzo 2026

  • Aumento por movilidad: 2,88% sobre el haber base.
  • Bono extraordinario: permanece en $70.000 para haberes mínimos y proporcional para los demás hasta el tope.
  • PUAM: total con bono $365.680,70.
  • Pensiones No Contributivas (invalidez y vejez): total con bono $328.720,62.

En todos los casos, el bono no se incrementa, solo se ajusta el haber base según la movilidad mensual.

Consejo clave para los jubilados

Revisar el recibo mes a mes permite confirmar que el aumento y el bono se aplicaron correctamente, anticipar posibles diferencias y evitar sorpresas en el depósito final.

