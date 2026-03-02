Jubilados Anses: cómo verificar si te pagaron bien el aumento y el bono de marzo
Aprendé a revisar tu recibo de marzo 2026 y confirmá que el 2,88% de aumento y el bono de $70.000 para los jubilados de Anses se aplicaron correctamente.
¿Te depositaron el aumento y el bono de marzo de Anses? No todos los jubilados saben cómo comprobarlo. Aunque la movilidad mensual ya ajustó los haberes y el bono se mantiene, es clave revisar el recibo para asegurarse de que todo se aplicó correctamente.
La jubilación mínima actualizada llega a $369.600,88, y sumando el bono completo de $70.000, el total alcanza $439.600,88. Este monto sirve como referencia inicial para comparar lo que te depositaron en marzo 2026.
Cómo verificar tu liquidación de marzo 2026 paso a paso
Para asegurarte de que el aumento y el bono están correctamente aplicados:
- Ingresá a Mi Anses con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccioná la sección “Jubilaciones y Pensiones”.
- Descargá el recibo de haberes de marzo.
- Verificá que el haber base refleje el aumento del 2,88%.
- Confirmá si el bono extraordinario aparece completo o proporcional, según corresponda.
Aunque el recibo también muestra descuentos por obra social, PAMI u otros ítems, el foco aquí es el aumento y el bono, no los descuentos en sí.
Bono y aumento: qué debés revisar según tu haber
Dependiendo del monto que cobrás:
- Jubilación mínima: debería figurar el bono completo de $70.000.
- Haber superior a la mínima pero inferior al tope: el bono se aplica de forma proporcional hasta alcanzar $439.600,88.
- Haber superior al tope: no corresponde bono extraordinario.
Si tu depósito no coincide con estas condiciones, podría tratarse de un error administrativo o una interpretación incorrecta del cálculo del bono.
Qué cambia y qué se mantiene en marzo 2026
- Aumento por movilidad: 2,88% sobre el haber base.
- Bono extraordinario: permanece en $70.000 para haberes mínimos y proporcional para los demás hasta el tope.
- PUAM: total con bono $365.680,70.
- Pensiones No Contributivas (invalidez y vejez): total con bono $328.720,62.
En todos los casos, el bono no se incrementa, solo se ajusta el haber base según la movilidad mensual.
Consejo clave para los jubilados
Revisar el recibo mes a mes permite confirmar que el aumento y el bono se aplicaron correctamente, anticipar posibles diferencias y evitar sorpresas en el depósito final.