Jubilados Anses: cómo verificar si te pagaron bien el aumento y el bono de marzo

¿Te depositaron el aumento y el bono de marzo de Anses ? No todos los jubilados saben cómo comprobarlo. Aunque la movilidad mensual ya ajustó los haberes y el bono se mantiene, es clave revisar el recibo para asegurarse de que todo se aplicó correctamente.

La jubilación mínima actualizada llega a $369.600,88, y sumando el bono completo de $70.000, el total alcanza $439.600,88. Este monto sirve como referencia inicial para comparar lo que te depositaron en marzo 2026.

Para asegurarte de que el aumento y el bono están correctamente aplicados:

En marzo, rige un aumento del 2,88% y un bono especial para los jubilados de Anses. Foto: Anses

Mi Anses es más que una plataforma digital. Es una puerta abierta para que cada persona tome control de su información laboral. Foto: Anses

Aunque el recibo también muestra descuentos por obra social, PAMI u otros ítems, el foco aquí es el aumento y el bono, no los descuentos en sí.

Jubilación mínima: debería figurar el bono completo de $70.000.

Haber superior a la mínima pero inferior al tope: el bono se aplica de forma proporcional hasta alcanzar $439.600,88.

Haber superior al tope: no corresponde bono extraordinario.

Si tu depósito no coincide con estas condiciones, podría tratarse de un error administrativo o una interpretación incorrecta del cálculo del bono.

Qué cambia y qué se mantiene en marzo 2026

Aumento por movilidad: 2,88% sobre el haber base.

Bono extraordinario: permanece en $70.000 para haberes mínimos y proporcional para los demás hasta el tope.

PUAM: total con bono $365.680,70.

Pensiones No Contributivas (invalidez y vejez): total con bono $328.720,62.

En todos los casos, el bono no se incrementa, solo se ajusta el haber base según la movilidad mensual.

Consejo clave para los jubilados

Revisar el recibo mes a mes permite confirmar que el aumento y el bono se aplicaron correctamente, anticipar posibles diferencias y evitar sorpresas en el depósito final.