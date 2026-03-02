Jubilados Anses: por qué podés cobrar menos en marzo 2026 y qué descuentos revisar

En marzo 2026, el monto que reciben muchos jubilados no depende únicamente del aumento del 2,88% ni del bono vigente. El total acreditado puede ser menor al esperado por descuentos automáticos que se aplican antes del depósito. Revisar el recibo completo es clave para entender la diferencia.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) liquida cada mes el haber bruto y luego aplica retenciones según la situación de cada beneficiario. Por eso, aunque la jubilación mínima asciende a 369.600,88 pesos y puede llegar a 439.600,88 pesos con el bono completo, el importe final depositado puede variar.

En el detalle de haberes suelen figurar distintos conceptos. Los más frecuentes son:

Pese al bono y al aumento, los jubilados de Anses pueden recibir diferentes descuentos en sus haberes.

Cada ítem aparece discriminado en el recibo, con el importe correspondiente.

Para verificar qué se está descontando en marzo 2026, el trámite es online y se puede hacer en pocos minutos:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción “Jubilaciones y Pensiones”.

Descargar el recibo del mes correspondiente.

Comparar el haber bruto con el monto neto acreditado.

Revisar cada línea de descuento y su origen.

Si aparece un concepto desconocido o un importe que no coincide con lo esperado, se puede realizar la consulta ante ANSES o ante la entidad que figure como beneficiaria del débito.

Controlar el recibo mes a mes permite anticipar diferencias, detectar errores y evitar sorpresas en el monto final acreditado.