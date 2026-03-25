Captura de película: un ladrón se tiró al Riachuelo para escapar luego de asaltar a jubilados
Comenzó en Villa Lugano y terminó con su captura en Villa Soldati. Tras horas de búsqueda, la policía encontró al ladrón que se tiró al Riachuelo.
Lo que comenzó como un asalto a una pareja de jubilados en Villa Lugano, decantó este miércoles en una persecución de película que movilizó a helicópteros, bomberos y patrullas por toda la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los delincuentes se ocultaba entre los pastizales y la contaminación aledaña al Riachuelo.
Gracias al alerta de un testigo al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad iniciaron un seguimiento que acorraló a los sospechosos en la intersección de 27 de Febrero y Cámpora. Mientras uno de los asaltantes fue reducido en el lugar, el segundo tomó la decisión desesperada de arrojarse a las turbias aguas del Riachuelo para intentar perderlos de vista.
Los detalles del operativo para dar con el ladron
Esta fuga obligó a las autoridades a desplegar un intenso rastrillaje que contó con la participación de unidades de Bomberos y un helicóptero policial que sobrevoló la ribera para detectar movimientos en el agua o la vegetación.
Finalmente, luego de tres horas de búsqueda exhaustiva, el prófugo fue localizado oculto entre los pastizales de la orilla. Allí, los efectivos realizaron maniobras de rescate para sacarlo del lodo y la basura acumulada en el sector.
De esta manera, ambos ladrones fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.