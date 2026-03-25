Captura de película: un ladrón se tiró al Riachuelo para escapar luego de asaltar a jubilados

Comenzó en Villa Lugano y terminó con su captura en Villa Soldati. Tras horas de búsqueda, la policía encontró al ladrón que se tiró al Riachuelo.

El ladrón se lanzó al Riachuelo antes de ser detenido por el robo a dos jubilados. Un gran operativo terminó en su captura horas después.

Lo que comenzó como un asalto a una pareja de jubilados en Villa Lugano, decantó este miércoles en una persecución de película que movilizó a helicópteros, bomberos y patrullas por toda la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los delincuentes se ocultaba entre los pastizales y la contaminación aledaña al Riachuelo.

Gracias al alerta de un testigo al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad iniciaron un seguimiento que acorraló a los sospechosos en la intersección de 27 de Febrero y Cámpora. Mientras uno de los asaltantes fue reducido en el lugar, el segundo tomó la decisión desesperada de arrojarse a las turbias aguas del Riachuelo para intentar perderlos de vista.

Los detalles del operativo para dar con el ladron Esta fuga obligó a las autoridades a desplegar un intenso rastrillaje que contó con la participación de unidades de Bomberos y un helicóptero policial que sobrevoló la ribera para detectar movimientos en el agua o la vegetación.

Finalmente, luego de tres horas de búsqueda exhaustiva, el prófugo fue localizado oculto entre los pastizales de la orilla. Allí, los efectivos realizaron maniobras de rescate para sacarlo del lodo y la basura acumulada en el sector.