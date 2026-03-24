PAMI restituye el 100% de medicamentos: quiénes podrán acceder y quiénes no

La discusión por los medicamentos de los jubilados tuvo en las últimas horas un giro clave. Después de meses de cuestionamientos, presentaciones judiciales y reclamos por las restricciones impuestas para acceder a la cobertura, el PAMI debió retroceder y restituir el 100% de los remedios para jubilados y pensionados.

La decisión quedó plasmada en una nueva resolución, que además ordena aplicar de manera inmediata el cambio en todo el país para evitar nuevas demoras en la entrega de tratamientos.

La marcha atrás del organismo no fue una decisión aislada ni voluntaria. Llegó empujada por distintos fallos judiciales que objetaron las condiciones que se habían fijado en los últimos meses para acceder a los medicamentos gratuitos. Esas exigencias, basadas en criterios patrimoniales y administrativos más severos, habían generado múltiples reclamos porque, según los denunciantes, dificultaban el acceso a tratamientos esenciales para miles de afiliados.

Uno de los episodios centrales se dio en Mendoza , donde un juzgado federal ya había ordenado revertir las medidas. Sin embargo, la implementación de esa decisión se demoró y el conflicto escaló. La situación llegó después a la Justicia Federal de Tucumán, donde incluso avanzó una causa penal por presunto incumplimiento de deberes y desobediencia judicial. En ese escenario, el expediente cobró más fuerza con la intervención del juez federal José Manuel Díaz Vélez y con el acompañamiento de la Cámara Federal de Apelaciones, que también terminó respaldando el criterio de priorizar el derecho a la salud de los afiliados.

En paralelo al frente judicial, también hubo presión política. Uno de los impulsores del reclamo fue el diputado Carlos Cisneros , quien cuestionó con dureza el esquema previo. “Este es un Gobierno insensible que obliga a los jubilados a elegir entre comprar medicamentos o comer. Pero no hay que resignarse: la Justicia puso las cosas en su lugar y logramos un esquema de cobertura superior al que existía”, afirmó.

La presentación fue acompañada por la asociación civil REDECU y contó con el patrocinio legal de Juan Andrés Robles. A su vez, el fiscal federal subrogante Agustín Chit respaldó el planteo y avanzó con medidas que incluyeron pedidos de indagatoria para autoridades del organismo, entre ellas su titular, Esteban Leguízamo, y el responsable de la delegación Tucumán, Ernesto Iramain. Frente a ese escenario y ante la posibilidad de sanciones, el PAMI presentó un “acuerdo de reparación integral” y avanzó en la modificación de su normativa interna.

Qué cambia y quiénes seguirán afuera

La nueva resolución no solo amplía el vademécum gratuito, sino que además elimina parte de las trabas burocráticas que habían sido fuertemente cuestionadas. Para garantizar que la decisión se cumpla, la Dirección Ejecutiva del organismo distribuyó un memorándum interno a todas las Unidades de Gestión Local con la orden de aplicar de forma urgente las nuevas disposiciones en cada jurisdicción. El objetivo es claro: impedir nuevas dilaciones y asegurar que los afiliados accedan sin obstáculos a los medicamentos que necesitan.

De todos modos, la restitución de la cobertura total no alcanza a todos por igual. Seguirán excluidas las personas que superen 1,5 haberes previsionales mínimos, aunque ese límite se amplía a 3 haberes mínimos si conviven con alguien que tenga Certificado Único de Discapacidad. Tampoco podrán acceder quienes tengan participaciones en empresas que demuestren capacidad económica, los titulares de más de un inmueble, los propietarios de vehículos con menos de 10 años de antigüedad y quienes posean bienes considerados de lujo, como embarcaciones o aeronaves. También quedarán afuera los afiliados que cuenten con prepaga o doble cobertura médica.

Así, el PAMI se vio obligado a rediseñar una política que había quedado bajo fuerte cuestionamiento. La resolución abre una nueva etapa en la discusión por el acceso a medicamentos y devuelve una cobertura que, para miles de jubilados, no representa un beneficio extra, sino una necesidad básica.