Mi PAMI: los trámites que podés hacer online en marzo sin salir de tu casa

En marzo , con el inicio del año y más movimiento en consultas médicas, la plataforma digital de PAMI se vuelve clave para resolver gestiones sin salir de casa. A través de Mi PAMI, los afiliados pueden hacer trámites , consultar datos y acceder a servicios desde el celular o la computadora.

La herramienta reúne en un solo lugar funciones que antes requerían ir a una agencia o llamar por teléfono, lo que permite ahorrar tiempo y evitar demoras innecesarias.

Desde la plataforma se pueden resolver distintas gestiones vinculadas a la cobertura de salud. Entre las más utilizadas en marzo se destacan:

Mi PAMI es la página oficial para hacer gestiones de PAMI de manera online.

Además, la app incluye información útil para situaciones de emergencia y acceso rápido a canales de atención.

Durante este mes suele aumentar la demanda de servicios médicos, ya sea por controles, inicio de tratamientos o renovación de recetas. En ese contexto, Mi PAMI permite resolver gestiones de forma más rápida y sin depender de turnos presenciales.

También facilita el seguimiento de trámites, ya que toda la información queda centralizada y actualizada en tiempo real.

Cómo acceder a Mi PAMI

El ingreso se puede hacer desde la app oficial o desde la web. La aplicación está disponible para celulares con Android e iOS, mientras que el portal puede utilizarse desde cualquier computadora con internet.

Para empezar a usarla, es necesario registrarse una sola vez. Luego, el usuario puede ingresar con los mismos datos en ambos formatos, con la información siempre sincronizada.

Recomendaciones de seguridad

Desde el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados recuerdan que la aplicación es gratuita y oficial. Por eso, se recomienda descargarla únicamente desde tiendas autorizadas.

Además, el organismo no solicita claves personales ni datos bancarios por fuera de sus canales oficiales. Ante cualquier mensaje sospechoso, es importante no compartir información sensible ni ingresar a enlaces desconocidos.

En un contexto donde cada vez más trámites se digitalizan, Mi PAMI se consolida como una herramienta clave para gestionar la salud de manera simple, rápida y segura.