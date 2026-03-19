Mi PAMI: los trámites que podés hacer online en marzo sin salir de tu casa
En marzo PAMI permite hacer trámites clave online y resolver gestiones desde el celular o la computadora. Cuáles podes realizar desde tu casa.
En marzo, con el inicio del año y más movimiento en consultas médicas, la plataforma digital de PAMI se vuelve clave para resolver gestiones sin salir de casa. A través de Mi PAMI, los afiliados pueden hacer trámites, consultar datos y acceder a servicios desde el celular o la computadora.
La herramienta reúne en un solo lugar funciones que antes requerían ir a una agencia o llamar por teléfono, lo que permite ahorrar tiempo y evitar demoras innecesarias.
Qué trámites se pueden hacer en Mi PAMI
Desde la plataforma se pueden resolver distintas gestiones vinculadas a la cobertura de salud. Entre las más utilizadas en marzo se destacan:
- Consultar la credencial digital: permite ver los datos del afiliado sin necesidad de tener la versión física.
- Revisar recetas electrónicas: clave para acceder a medicamentos sin papeles.
- Ver órdenes médicas y estudios: incluye indicaciones realizadas por profesionales.
- Acceder a la cartilla médica: para buscar especialistas, clínicas y centros de atención.
- Consultar el médico de cabecera: con toda la información del profesional asignado.
- Sacar turnos para agencias: en caso de necesitar atención presencial.
- Iniciar trámites administrativos: como cambios de datos o consultas sobre la cobertura.
Además, la app incluye información útil para situaciones de emergencia y acceso rápido a canales de atención.
Por qué conviene usar Mi PAMI en marzo
Durante este mes suele aumentar la demanda de servicios médicos, ya sea por controles, inicio de tratamientos o renovación de recetas. En ese contexto, Mi PAMI permite resolver gestiones de forma más rápida y sin depender de turnos presenciales.
También facilita el seguimiento de trámites, ya que toda la información queda centralizada y actualizada en tiempo real.
Cómo acceder a Mi PAMI
El ingreso se puede hacer desde la app oficial o desde la web. La aplicación está disponible para celulares con Android e iOS, mientras que el portal puede utilizarse desde cualquier computadora con internet.
Para empezar a usarla, es necesario registrarse una sola vez. Luego, el usuario puede ingresar con los mismos datos en ambos formatos, con la información siempre sincronizada.
Recomendaciones de seguridad
Desde el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados recuerdan que la aplicación es gratuita y oficial. Por eso, se recomienda descargarla únicamente desde tiendas autorizadas.
Además, el organismo no solicita claves personales ni datos bancarios por fuera de sus canales oficiales. Ante cualquier mensaje sospechoso, es importante no compartir información sensible ni ingresar a enlaces desconocidos.
En un contexto donde cada vez más trámites se digitalizan, Mi PAMI se consolida como una herramienta clave para gestionar la salud de manera simple, rápida y segura.