Pañales gratis de PAMI: cuánto dura la orden, cómo renovarla y qué hacer si no llegan

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) mantiene la entrega gratuita de pañales descartables para afiliados en todo el país. El beneficio incluye envío a domicilio y depende de una orden médica con vencimiento, por lo que la renovación a tiempo es clave para evitar cortes en la entrega mensual.

La prestación forma parte de la cobertura del organismo, que brinda servicios de salud a más de 5 millones de jubilados y pensionados. Con el sistema actual, los pañales llegan directamente al hogar, sin necesidad de retirarlos en farmacias ni hacer trámites presenciales.

Uno de los puntos más importantes del sistema es la vigencia de la orden médica. La cobertura para recibir pañales tiene una duración de seis meses desde su emisión.

La orden médica para adquirir los pañales grauitos de PAMI se debe renovar cada seis meses.

Una vez vencido ese plazo, es obligatorio renovar la orden médica para continuar con el beneficio. Esto requiere una nueva consulta con el médico, quien debe validar que la prestación siga siendo necesaria.

No renovar a tiempo puede provocar la suspensión automática de las entregas, por lo que se recomienda controlar la fecha de vencimiento.

Quiénes pueden acceder a los pañales gratis de PAMI

El programa está destinado a afiliados que necesiten este insumo por indicación médica. El acceso se define según el diagnóstico de cada paciente.

No obstante, PAMI establece las siguientes pautas a quienes los reciban:

Entrega de hasta 90 pañales por mes

Cantidad ajustada según la patología

Gestión mediante Orden Médica Electrónica

Quienes aún no reciben el beneficio deben solicitarlo a su médico de cabecera, quien lo gestiona dentro del sistema de PAMI.

Qué hacer si no llegan los pañales de PAMI

Si el envío no llega al domicilio, es importante revisar algunos puntos antes de iniciar un reclamo:

Verificar que el domicilio esté actualizado

Confirmar que la orden médica esté vigente

Chequear que no haya finalizado la cobertura

Si el problema continúa, se puede:

Llamar a PAMI Escucha y Responde (138)

Acercarse a una agencia de PAMI

Mantener los datos actualizados y controlar la vigencia de la orden es clave para evitar demoras.

Cómo funciona la entrega a domicilio de PAMI

El sistema de distribución se realiza mediante entregas al hogar del afiliado, lo que simplifica el acceso para personas mayores o con movilidad reducida.

La logística está a cargo de Urbano Express Argentina S.A.

El personal debe estar debidamente identificado

Las entregas se realizan cada 30 días aproximadamente

Una vez aprobada la orden médica, PAMI coordina el envío automáticamente al domicilio registrado.