PAMI en abril 2026: qué medicamentos siguen siendo gratis y cuáles son los requisitos
En abril, PAMI mantiene remedios gratis para tratamientos clave pero suma requisitos para los de uso común y cambia quiénes acceden al 100% de cobertura
En abril de 2026, PAMI mantiene la entrega gratuita de medicamentos, pero con cambios importantes en el acceso. Mientras se asegura la cobertura total para tratamientos complejos, los remedios de uso común ahora dependen de una evaluación económica y social de cada afiliado.
Qué medicamentos siguen siendo gratis en abril
El organismo conserva la cobertura del 100% en alrededor de 160 medicamentos considerados esenciales, especialmente vinculados a enfermedades crónicas o de alto costo.
Entre los principales grupos incluidos están:
- Tratamientos para diabetes (insulina, hipoglucemiantes y tiras)
- Enfermedades cardiovasculares y colesterol
- Osteoporosis y artritis reumatoidea
- Terapias oncológicas y oncohematológicas
- VIH y hepatitis B y C
- Medicación post trasplantes (inmunosupresores)
- Insuficiencia renal crónica
- Fármacos oftalmológicos específicos
En estos casos, la cobertura continúa siendo total, sin depender de la situación económica del afiliado.
Medicamentos comunes: descuentos y nuevos filtros
Para los medicamentos habituales, el esquema cambia. PAMI aplica descuentos que van del 40% al 80%, pero ya no todos acceden automáticamente a la gratuidad.
Quienes no puedan pagar ese porcentaje pueden solicitar un subsidio especial, aunque ahora está sujeto a evaluación socioeconómica.
Quiénes pueden acceder al subsidio
El acceso a medicamentos gratuitos para tratamientos comunes queda limitado a quienes cumplan ciertos requisitos:
- Ingresos por debajo de 1,5 jubilaciones mínimas
- Hasta 3 haberes mínimos si conviven con una persona con Certificado Único de Discapacidad
- No contar con prepaga ni otra cobertura de salud
- No tener más de una propiedad ni bienes de alto valor
El objetivo es concentrar la ayuda en los afiliados con mayor nivel de vulnerabilidad.
Cómo tramitar los medicamentos sin cargo
El trámite se realiza de forma online a través del sitio oficial:
- Ingresar a la web de PAMI
- Ir a la sección “Trámites Web”
- Elegir “Medicamentos sin cargo por subsidio social”
- Completar datos personales, ingresos y receta médica
- Esperar la aprobación
Una vez autorizado, el afiliado puede retirar los medicamentos sin costo en farmacias adheridas.
Qué cambia en abril
El sistema mantiene la cobertura total para tratamientos críticos, pero introduce más controles en el acceso a medicamentos comunes. De esta manera, PAMI ajusta su política: garantiza los fármacos esenciales y redefine los beneficios generales según la situación económica de cada jubilado.