PAMI en abril 2026: qué medicamentos siguen siendo gratis y cuáles son los requisitos

En abril de 2026, PAMI mantiene la entrega gratuita de medicamentos , pero con cambios importantes en el acceso. Mientras se asegura la cobertura total para tratamientos complejos, los remedios de uso común ahora dependen de una evaluación económica y social de cada afiliado.

El organismo conserva la cobertura del 100% en alrededor de 160 medicamentos considerados esenciales, especialmente vinculados a enfermedades crónicas o de alto costo.

PAMI sigue garantizando la cobertura total en medicamentos para tratamientos complejos.

Entre los principales grupos incluidos están:

En estos casos, la cobertura continúa siendo total, sin depender de la situación económica del afiliado.

Para los medicamentos habituales, el esquema cambia. PAMI aplica descuentos que van del 40% al 80%, pero ya no todos acceden automáticamente a la gratuidad.

Quienes no puedan pagar ese porcentaje pueden solicitar un subsidio especial, aunque ahora está sujeto a evaluación socioeconómica.

Quiénes pueden acceder al subsidio

El acceso a medicamentos gratuitos para tratamientos comunes queda limitado a quienes cumplan ciertos requisitos:

Ingresos por debajo de 1,5 jubilaciones mínimas

Hasta 3 haberes mínimos si conviven con una persona con Certificado Único de Discapacidad

No contar con prepaga ni otra cobertura de salud

No tener más de una propiedad ni bienes de alto valor

El objetivo es concentrar la ayuda en los afiliados con mayor nivel de vulnerabilidad.

Cómo tramitar los medicamentos sin cargo

El trámite se realiza de forma online a través del sitio oficial:

Ingresar a la web de PAMI

Ir a la sección “Trámites Web”

Elegir “Medicamentos sin cargo por subsidio social”

Completar datos personales, ingresos y receta médica

Esperar la aprobación

Una vez autorizado, el afiliado puede retirar los medicamentos sin costo en farmacias adheridas.

Qué cambia en abril

El sistema mantiene la cobertura total para tratamientos críticos, pero introduce más controles en el acceso a medicamentos comunes. De esta manera, PAMI ajusta su política: garantiza los fármacos esenciales y redefine los beneficios generales según la situación económica de cada jubilado.