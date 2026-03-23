PAMI alerta sobre las enfermedades más frecuentes del otoño y cómo prevenirlas

PAMI advierte que el otoño es la época de mayor riesgo para enfermedades respiratorias y alergias. Los consejos del organismo para cuidar la salud.

Con la llegada del otoño comienzan los primeros días fríos del año y los cambios de temperatura pueden afectar el equilibrio natural del cuerpo. Para los afiliados de PAMI, esta época del año requiere atención especial, sobre todo jubilados, ya que es una de las estaciones con mayor incidencia de enfermedades respiratorias como gripe, bronquitis, neumonía y COVID-19.

Por qué el otoño es una época de riesgo Los cambios bruscos de temperatura y la menor ventilación de los espacios cerrados favorecen la circulación de virus y bacterias. Durante esta estación también es frecuente la aparición de alergias que pueden confundirse con resfríos y agravar cuadros respiratorios preexistentes. Por eso PAMI recomienda adoptar una serie de hábitos preventivos para llegar al invierno en las mejores condiciones.

Los consejos de PAMI para cuidarse en otoño El organismo recomienda vacunarse contra la gripe antes de que llegue el frío, ya que es la medida preventiva más efectiva para evitar complicaciones respiratorias en adultos mayores. También es fundamental mantener el calendario de vacunación actualizado.

Ventilar los ambientes del hogar todos los días, aunque sea por pocos minutos, reduce la concentración de virus en el aire interior. Lavarse las manos con agua y jabón al volver de la calle es otro hábito clave para cortar la cadena de contagio.

PAMI (11 de 13) Según PAMI, sostener hábitos saludables y consultar a tiempo son claves para esta época del año. MILAGROS LOSTES - MDZ En cuanto a la alimentación e hidratación, PAMI recomienda incorporar infusiones, caldos y sopas calientes a la dieta diaria y mantenerse bien hidratado durante todo el día. Realizar actividad física con frecuencia y evitar los cambios bruscos de temperatura también contribuyen al bienestar general.