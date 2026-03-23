Cambia el plazo fijo: las tasas de los principales bancos y cuánto se gana con $2.000.000

Los principales bancos ofrecen rendimientos de hasta el 25% para plazo fijo a 30 días, aunque la tendencia es levemente a la baja.

El plazo fijo es una de las inversiones más populares. Foto: Shutterstock

El plazo fijo tradicional sigue siendo la inversión más elegida por los ahorristas argentinos pero las tasas de los grandes bancos muestran una tendencia leve a la baja en las últimas semanas. Antes de decidir dónde depositar el dinero este mes vale la pena conocer cuánto rinde cada entidad.

Las tasas de los principales bancos a 30 días Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia lidera con el 25%, seguido por Banco Macro con el 24%. Banco Nación e ICBC ofrecen el 23% y 23,15% respectivamente, mientras que Santander, BBVA y Credicoop se ubican en el 22%. Galicia y Ciudad cierran la tabla con el 21%.

Cuánto rinde $2.000.000 a 30 días Con la tasa más alta entre los grandes bancos, Banco Provincia genera sobre $2.000.000 a 30 días $41.095,89 de intereses, con un monto total de $2.041.095,89. Banco Macro con el 24% deja una ganancia de $39.452,05 y un total de $2.039.452,05.

Banco Nación con el 23% genera $37.808,22 de intereses y un total de $2.037.808,22. Banco Ciudad y Galicia con el 21% ofrecen el rendimiento más bajo de los grandes bancos: $34.520,55 de intereses y un total de $2.034.520,55.

La diferencia entre el banco que más paga y el que menos paga entre los grandes es de más de $6.500 en un solo mes sobre la misma inversión.