Baja el plazo fijo: banco por banco, las tasas del viernes 20 de marzo
El Banco Central de la República Argentina actualizó las tasas de interés que ofrecen los bancos para plazo fijo tradicional en marzo.
El plazo fijo tradicional es una de las opciones más elegidas por los argentinos que prefieren elegir la previsibilidad y la seguridad. Este método de ahorro permite conocer cuánto se va a obtener de ganancia al momento de constituirlo y además, no representa grandes riesgos económicos.
Para conocer las tasas de interés actuales, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ofrece una tabla con los rendimientos a 30 días de los principales bancos del país y también de otras entidades que ofrecen tasa para no clientes. En los últimos días se pudo ver una tendencia a la baja de las tasas. A continuación, como se encuentran al día 20 de marzo:
Diez bancos con mayor volumen de depósitos
- Banco Macro: 26%
- Banco Provincia: 25%
- Banco Nación: 23%
- Banco ICBC: 23,15%
- Banco Santander y BBVA: 23%
- Banco Credicoop: 22%
- Banco Galicia y Ciudad: 21%
Otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes
- Banco VOII: 31%
- Banco Bica, CMF, Meridian, Crédito Regional y REBA: 30%
- Banco Del Sol: 29%
- Banco Córdoba, Comercio y Dino: 27%
- Banco Hipotecario (no clientes): 27,5%
- Banco Mariva: 25,5%
- Banco Chubut, Hipotecario (clientes), Julio, Tierra del Fuego y Bibank: 25%
- Banco MasVentas (no clientes): 25%
- Banco MasVentas (clientes): 24%
- Banco Comafi y Corrientes: 22%
- Banco Formosa: 21%
Plazo fijo: cuánto se gana con $1.000.000 con las nuevas tasas
Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Macro sigue liderando con el 26%, lo que sobre $1.000.000 a 30 días genera $21.369,86 de intereses y un total de $1.021.369,86. Banco Provincia le sigue con el 25%, dejando una ganancia de $20.547,95 y un total de $1.020.547,95. En el caso del Banco Nación, que bajó su tasa al 23%, el rendimiento es de $18.904,11 con un total de $1.018.904,11. El rendimiento mensual equivale a una tasa del 1,97%, porcentaje que no supera la inflación comunicada por el Indec.
Entre los bancos que ofrecen las tasas más altas del mercado, Banco VOII lidera con el 31% y genera sobre $1.000.000 a 30 días una ganancia de $25.479,45, con un total de $1.025.479,45. Muy cerca aparecen Banco Bica, CMF, Meridian, Crédito Regional y REBA, todos con el 30%, que dejan una ganancia de $24.657,53 y un total de $1.024.657,53. El rendimiento mensual de estos bancos ronda el 2,55%, una tasa que se acerca más a la inflación mensual que la de los grandes bancos pero que todavía no la supera.