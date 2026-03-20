Baja el plazo fijo: banco por banco, las tasas del viernes 20 de marzo

El plazo fijo tradicional es una de las opciones más elegidas por los argentinos que prefieren elegir la previsibilidad y la seguridad. Este método de ahorro permite conocer cuánto se va a obtener de ganancia al momento de constituirlo y además, no representa grandes riesgos económicos.

Para conocer las tasas de interés actuales, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ofrece una tabla con los rendimientos a 30 días de los principales bancos del país y también de otras entidades que ofrecen tasa para no clientes. En los últimos días se pudo ver una tendencia a la baja de las tasas. A continuación, como se encuentran al día 20 de marzo:

Diez bancos con mayor volumen de depósitos Banco Macro: 26%

Banco Provincia: 25%

Banco Nación: 23%

Banco ICBC: 23,15%

Banco Santander y BBVA: 23%

Banco Credicoop: 22%

Banco Galicia y Ciudad: 21% Otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes Banco VOII: 31%

Banco Bica, CMF, Meridian, Crédito Regional y REBA: 30%

Banco Del Sol: 29%

Banco Córdoba, Comercio y Dino: 27%

Banco Hipotecario (no clientes): 27,5%

Banco Mariva: 25,5%

Banco Chubut, Hipotecario (clientes), Julio, Tierra del Fuego y Bibank: 25%

Banco MasVentas (no clientes): 25%

Banco MasVentas (clientes): 24%

Banco Comafi y Corrientes: 22%

Banco Formosa: 21% Plazo fijo: cuánto rinde invertir $500.000 en noviembre de 2024. Foto: Shutterstock La tasa de interés más alta ofrecida es del Banco Voii y es del 31%. Foto: Shutterstock Plazo fijo: cuánto se gana con $1.000.000 con las nuevas tasas Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Macro sigue liderando con el 26%, lo que sobre $1.000.000 a 30 días genera $21.369,86 de intereses y un total de $1.021.369,86. Banco Provincia le sigue con el 25%, dejando una ganancia de $20.547,95 y un total de $1.020.547,95. En el caso del Banco Nación, que bajó su tasa al 23%, el rendimiento es de $18.904,11 con un total de $1.018.904,11. El rendimiento mensual equivale a una tasa del 1,97%, porcentaje que no supera la inflación comunicada por el Indec.