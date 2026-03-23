Anmat prohibió 21 productos cosméticos que se vendían sin registro sanitario

La Anmat busca proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados de los productos cosméticos involucrados.

La prohibición de Anmat sobre los productos ANZA alcanza a toda la línea cosmética hasta que la empresa regularice su situación sanitaria. Foto: Archivo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la publicación en plataformas de venta online de 21 productos cosméticos de la marca ANZA. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 1465/2026 y alcanza a toda la línea de productos detectada en canales electrónicos sin inscripción sanitaria.

Qué productos cosméticos están prohibidos Los 21 productos alcanzados por la prohibición abarcan una amplia línea cosmética que incluye crema corporal, aceite bifásico, espuma de limpieza facial, crema nutritiva, tónico facial, bloqueador solar FPS 40, emulsión sebo reguladora, loción de limpieza, óleo bronceante natural, serum tensor, crema facial antiage, loción astringente, crema niacinamida, crema despigmentante, serum corporal, serum contorno revive, mascarilla blanqueadora, repelente de mosquitos DEFENCE, crema exfoliante facial, gel post solar y agua micelar. Ninguno contaba con datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

Por qué fueron prohibidos Anmat determinó que la empresa Química ANZA S.A.S. no cuenta con habilitación para el rubro cosmético ante el organismo nacional ni ante la Dirección de Jurisdicción de Farmacias de la provincia de Córdoba. Al tratarse de productos ilegítimos elaborados por una empresa sin habilitación sanitaria, el organismo no puede garantizar su eficacia, seguridad ni que su formulación utilice ingredientes permitidos por la normativa vigente.