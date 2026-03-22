Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran primero después del fin de semana largo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) modificó el calendario de pagos de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones de marzo debido al fin de semana largo que impacta en la operatoria bancaria. Mientras algunos pagos se adelantaron al viernes 20 de marzo, otros continúan el miércoles 25.

Por qué Anses modificó el calendario de pagos El cambio del cronograma por parte del organismo se debe a la definición del Gobierno de agregar un día no laborable con fines turísticos el día 23 de marzo, agregando un día más de descanso al feriado del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La medida impacta principalmente en el calendario de jubilados y pensionados, igualmente, como todos los meses, el cronograma se divide según terminación de DNI y prestación.

Quiénes se vieron afectados por los cambios y cómo sigue el calendario El pasado viernes 20 de marzo concentró el pago a jubilados que no superan el haber mínimo cuyo DNI termina en 9 y el pago de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cuyo DNI finaliza en 0 y en 1. En este sentido, el día 25 de marzo el cronograma continúa con los beneficiarios de este grupo cuyo DNI finalice en 2 y 3. Mientras el jueves 26 será el turno de los beneficiarios que superan la mínima y su DNI finaliza en 4 y 5. Siguiendo el 27 de marzo con los DNI terminados en 6 y en 7. Finalmente, el día 30 será el turno de los DNI termioinados en 8 y 9.

Anses Las prestaciones de Anses reciben en marzo un aumento de 2,88%. Brenda Rocha/Shutterstock Montos de las prestaciones en marzo 2026 En el mes de marzo, Anses aplicó un aumento del 2,88 por ciento en jubilaciones, pensiones y asignaciones, siguiendo la fórmula vigente de movilidad que establece aumentos mensuales según la inflación de dos meses atrás. En este sentido, los jubilados con la mínima recibieron un total de $439.600, compuesto por $369.600 de jubilación y $70.000 de bono refuerzo.