La Anmat prohibió un repelente que se hacía pasar por la marca OFF!

Anmat prohibió un repelente de insectos que simulaba ser de la marca OFF! con inscripciones en idioma chino.

La Anmat prohibió el producto con el fin de proteger la salud de los usuarios.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este viernes 20 de marzo el uso, la comercialización, la publicidad y la publicación en plataformas de venta en línea de un repelente de insectos que se comercializaba bajo la marca OFF! sin contar con registro sanitario. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 1476/2026.

Por qué Anmat prohibió el producto El repelente fue detectado en un local comercial de la provincia de Buenos Aires. Al consultarlo en la base de datos del organismo, no figuraba con inscripción sanitaria y sus etiquetas estaban íntegramente en idioma chino, sin datos de registro ante Anmat.

El organismo contactó a S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., titular legítima de la marca OFF!, que confirmó no haber participado en la elaboración, el registro ni la importación del producto. Es decir, se trata de un producto que imita a la marca sin ningún vínculo con ella.

Al desconocerse el establecimiento a cargo de su importación y elaboración, Anmat no puede garantizar la eficacia, la seguridad ni la formulación del producto con ingredientes permitidos por la normativa vigente. La prohibición busca proteger a los consumidores de los posibles efectos derivados del uso de un repelente sin respaldo sanitario.