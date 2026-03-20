Anmat advierte sobre componentes de prótesis de cadera falsificados

La Anmat alertó a la población sobre unidades de prótesis de cadera apócrifas con el fin de evitar riesgos en usuarios.

La Anmat aclaró que los componentes son falsos y no tienen habilitación.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó a la población sobre la aparición de unidadas falsificadas de componentes de prótesis de cadera. Las mismas se encontraron en sede del establecimiento ubicado en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

Durante la recorrida, personas del Departamento de Control de Mercado de la Anmat detectó unidades rotuladas como: "Cúpula Bipolar - Biotechnology- HAB Anmat: 1347-1 - esteril" y "Cabeza Intercambiable Biotechnology- HAB Anmat: 1347-1 - esteril". Estas fueron retiradas para su análisis y luego, la empresa Bioprotece SA, manifestó que las unidades son apócrifas ya que no son propias de la empresa Bioprotece SA siendo que la marca Biotechnology no guarda relación con la empresa.

Anmat constató que la firma "Biotechnology" no consta con habilitación ante el organismo en el rubro de Productos Médicos ni registros de productos médicos asociados a la marca. Ante esto, se confirmaron que los productos son falsificados y que se desconen su origen, composición, seguridad y eficacia, por lo tanto pueden representar un riesgo para la salud del paciente.

biotechnology anmat Imágenes de los productos detectados por la Anmat como falsos. Foto: Anmat Qué recomienda Anmat El organismo advierte a la población sobre la importancia de adquirir productos médicos registrados, que se encuentren correctamente identificados. Además, se debe conservar la documentación de procedencia y manuales de uso.