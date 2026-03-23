Quini 6: los números del sorteo del domingo 22 de marzo

El Quini 6 dejó sus principales pozos vacantes y acumula un total de $5.850.000.000 para su próxima edición.

El QUini 6 sortea todos los miércoles y domingos del año.

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo este domingo 22 de marzo. En su edición 3358 puso en juego más de $5.250.000.000 pero las principales modalidades volvieron a quedar vacantes, aunque hubo ganadores en el Siempre Sale.

Resultados Quini 6: los números ganadores En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números sorteados fueron el 03, 18, 22, 26, 34 y 44. El pozo de $780.000.000 quedó vacante ya que no hubo ganadores con seis aciertos y se acumula para el próximo sorteo.

En la Tradicional La Segunda, salieron el 01, 14, 17, 20, 28 y 36. Tampoco hubo ganadores y el pozo de $780.000.000 volvió a quedar vacante.

En la Revancha, los números sorteados fueron el 05, 12, 33, 36, 41 y 43. El pozo de más de $2.986.605.756 también quedó sin ganador y se acumula para el próximo concurso.

En el Siempre Sale, los números favorecidos fueron el 12, 24, 25, 28, 40 y 44. Hubo 11 ganadores con cinco aciertos que se llevaron $34.966.340,82. cada uno sobre un pozo total de $384.630.849.