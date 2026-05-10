El pronóstico en Mendoza: inicio de semana con heladas matutinas y ascenso de temperatura durante la tarde
El pronóstico anticipa un lunes que comenzará con temperaturas bajas, pero que con el correr de las horas irán en ascenso.
El Pronóstico del tiempo anticipa para este lunes 11 de mayo una jornada en Mendoza con poca nubosidad, temperaturas en ascenso y heladas durante las primeras horas del día, de acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional.
Tras un domingo con una máxima de 18 grados, este domingo la temperatura mostrará un leve aumento y alcanzará los 21°C en horas de la tarde. Sin embargo, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se esperan temperaturas de apenas 2°C, por lo que volverán a haber heladas en distintos puntos de la provincia.
Para la zona cordillerana también se esperan condiciones estables, con poca nubosidad y sin fenómenos significativos.