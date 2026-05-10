El pronóstico en Mendoza: inicio de semana con heladas matutinas y ascenso de temperatura durante la tarde

El Pronóstico del tiempo anticipa para este lunes 11 de mayo una jornada en Mendoza con poca nubosidad, temperaturas en ascenso y heladas durante las primeras horas del día, de acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional .

Tras un domingo con una máxima de 18 grados, este domingo la temperatura mostrará un leve aumento y alcanzará los 21°C en horas de la tarde. Sin embargo, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se esperan temperaturas de apenas 2°C, por lo que volverán a haber heladas en distintos puntos de la provincia.