Viernes agradable en Mendoza, con una máxima de 16ºC: cuándo empieza a desmejorar
Desde Contingencias Climáticas dieron detalles de cómo estará el tiempo en Mendoza durante los próximos días.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 26 de junio una jornada parcialmente nublada en Mendoza, con vientos del sector sur y poco cambio de la temperatura. La mínima esperada es de 2ºC, en tanto que la máxima llegaría a 16ºC.
Así estará el tiempo en Mendoza este viernes 26/6
- Viento: viento sur débil entre las 11:00 y las 18:00, afectando todo el llano provincial.
- Nubosidad: amanece entre seminublado y nublado en la zona Sur y zona Centro. Posteriormente la nubosidad cubrirá la zona Norte y Este provincial. Se prevé una mejora con disminución de nubosidad a partir de las 21:00 hs.
- Alta Montaña: seminublado en la zona Sur. Durante la noche la nubosidad se extenderá a toda la Alta Montaña provincial.
Pronóstico para los próximos días en Mendoza
El sábado comienza a descender la temperatura, con una máxima cercana a los 14ºC. Esta tendencia se mantiene durante el domingo y en el inicio de la próxima semana.