Anses pagará un extra de $372.400 en julio: quiénes podrán cobrarlo y cuál es el requisito clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante julio de 2026 un grupo específico de beneficiarios podrá acceder a un ingreso adicional de hasta $372.400. El monto está vinculado a una prestación que se actualiza de acuerdo con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y está destinada a personas que cumplen una condición puntual.

Según se informó, el beneficio alcanza a titulares de prestaciones determinadas por el organismo previsional y se otorga bajo un único requisito fundamental: haber sido despedido sin causa justificada de tu empleo. El monto se ajustará conforme a las actualizaciones del salario mínimo vigentes para el próximo mes.

Ayuda de Anses para desempleados La medida forma parte de las políticas de acompañamiento económico implementadas por Anses para sectores que requieren un respaldo adicional frente al contexto inflacionario y la evolución del costo de vida, como pueden ser aquellos desempleados para cobrar esta prestación. El pago se acreditará junto con las prestaciones habituales y no requiere una inscripción especial para quienes ya cumplen con las condiciones establecidas.

Desde el organismo recomiendan mantener actualizados los datos personales y familiares en Mi Anses para evitar demoras o inconvenientes al momento de la liquidación del beneficio.

Los interesados pueden consultar si les corresponde el cobro ingresando a los canales oficiales de Anses , donde también se encuentra disponible el calendario de pagos y toda la información relacionada con las prestaciones vigentes.