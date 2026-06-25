Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 26 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este viernes 26/6
Las Heras
- En calle Lamadrid, entre Dorrego y Martínez. En barrios Unidad Latinoamericana, Los Ciruelos, Almería Martínez, Integración y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En calle Brandsen, hacia el oeste de Cipolletti, y adyacencias; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.
Maipú
- En calle Las Margaritas, entre Las Piedritas y Ruta Nacional N°7. En calle Los Valencianos, hacia el este de Las Margaritas. En loteo Las Margaritas y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 14.30 a 18.30 h.
- En la intersección de la Ruta Provincial N°14 (Carril a Barrancas) con calle 22 de Marzo y zonas aledañas; Barrancas. De 9.00 a 11.00 h.
Tupungato
- En calle La Costa, entre La Vencedora y Gualtallary. En bodega Bemberg Estate Wines; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle “C”, entre Valderrama y El Ingenio; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle Luis Danti, entre Gerónimo Ortega y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94); El Algarrobo. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°143, hacia el sureste de loteo Navarro; Pareditas. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- Entre calles Las Arabias (o Colonia Rusa), Benavídez, callejones Kasian y La Mina; Colonia Andes. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Los Coroneles, entre La Falda y Gomensoro; Cuadro Benegas. De 9.30 a 13.30 h.