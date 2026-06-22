Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes
Desde Edemsa detallaron que el servicio se verá afectado en siete departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 23 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para el martes 23/6
Luján
- En el barrio Juan Giménez y zonas aledañas; Perdriel. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- Entre calles Hipólito Yrigoyen, Arístides Villanueva y Rafael Obligado. En barrio Don Octavio y adyacencias; Luzuriaga. De 11.15 a 14.00 h.
- En la intersección de calle Río Juramento con Maza y áreas adyacentes; Cruz de Piedra. De 8.45 a 11.00 h.
Tupungato
- Hacia el sureste de la intersección de calles 6 de Setiembre y Ahumada. En los callejones Aveiro, Muñoz, Montes de Oca y zonas aledañas; Villa Bastías. De 9.45 a 13.45 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En calle San Julián, hacia el este de Clodomiro Silva; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- Entre calles Lavalle, 25 de Mayo, San Martín y Victorio Maestri. En barrio La Tradición. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles El Clavel, Appiolaza, Vargas y la Ruta Nacional N°146; Colonia Elena. De 8.30 a 12.30 h.
- En la Ruta Nacional N°143, entre calles Balloffet y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Los Filtros, entre Bentos y Bertani; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.
Malargüe
- En calle Las Calandrias, entre Los Teros y Fase de la Luna. De 13.00 a 17.00 h.
- En calle Sarmiento, entre San Martín y Los Castaños. De 8.00 a 12.00 h.