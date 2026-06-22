Por qué investigan si Mendoza estuvo vinculada al brote de hantavirus en el crucero

Más de dos meses después, continúan las tareas para determinar el origen del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius , que dejó tres muertos y al menos ocho casos confirmados por laboratorio.

El buque zarpó de Ushuaia el 1 de abril y siguió un itinerario por el Atlántico Sur . Cinco días después, un pasajero presentó síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve a bordo del barco. Con el correr de los días, desarrolló dificultades respiratorias y falleció a bordo el 11 de abril.

Poco después, su esposa inició con síntomas similares. Su estado de salud se agravó y también murió días más tarde. Mediante PCR, lograron confirmar que padecía infección por hantavirus.

El denominado "paciente cero" del brote de hantavirus era un ciudadano neerlandés de 70 años que viajaba junto a su esposa, de 69. La pareja realizó un recorrido de varios meses por Sudamérica antes de abordar el crucero.

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius dejó tres muertos y al menos ocho casos confirmados por laboratorio.

Ahora, el Instituto ANLIS Malbrán, encargado de coordinar la investigación local del origen del brote, avanza sobre una nueva hipótesis para reconstruir el itinerario de los turistas. Según las investigaciones, habrían hecho un recorrido en motorhome y visitado Mendoza antes de embarcarse en el crucero.

En ese contexto, especialistas del ANLIS Malbrán realizaron capturas de roedores silvestres en Malargüe para investigar la posible circulación de hantavirus en reservorios naturales. El mismo procedimiento se hizo semanas atrás en varios puntos de las afueras de Ushuaia y el Parque Nacional de Tierra del Fuego.

Rastreo de hantavirus en Mendoza

De acuerdo a los reportes, la pareja neerlandesa estuvo en primera instancia en la Reserva de Ñacuñán (Santa Rosa). Luego, el 12 de febrero salieron hacia Chile por el Paso Pehuenche y volvieron a ingresar a Mendoza el 16, por el mismo cruce. Los turistas permanecieron al menos dos días en Las Loicas, Malargüe, hasta partir hacia La Rioja el 19 de febrero.

Dada su presencia en la provincia, entre el 8 y el 12 de junio, equipos técnicos del Servicio de Biología Molecular y de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica, ambos de la ANLIS Malbrán, junto con profesionales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, efectuaron tareas de captura de roedores silvestres y estudios epidemiológicos en sectores de la periferia de Malargüe.

Las actividades se desarrollaron en el marco de la investigación epidemiológica del brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius y contaron con la participación de especialistas de la Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza.

Sitios de estudio de posible circulación de hantavirus en Mendoza.

En la identificación preliminar realizada en campo no se detectaron ejemplares Oligoryzomys longicaudatus, principal reservorio conocido del virus Andes en gran parte de la región patagónica.

Sí se detectó de manera presuntiva la especie Abrothrix olivacea, para la que existen antecedentes de positividad serológica en algunos individuos, aunque no se la considera un reservorio reconocido de hantavirus. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencias que permitan confirmar que los animales capturados estén infectados, por lo que lo científicos continuarán con estudios específicos en laboratorio para evaluar el posible rol epidemiológico.

El Malbrán y especialistas de Estados Unidos realizaron capturas de roedores en Malargüe.

"Si bien la provincia no ha tenido casos endémicos en personas de hantavirus, a través de la investigación epidemiológica que se hizo luego del brote en el MV Hondius, tenemos la inquietud de montar una vigilancia epidemiológica para buscar reservorios del virus y dilusidar si esos ratones tienen el virus o no", detalló Andrea Falaschi, directora de Epidemiología.

Además, expresó que teniendo en cuenta los sitios que visitaron los turistas en la provincia y por el período de incubación, es muy difícil y poco probable que hayan contraído el virus en Malargüe.

Cómo fue el recorrido de los turistas por Argentina

La pareja llegó a Argentina a finales de noviembre, y desde aquel entonces, estuvieron por distintas provincias como Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes, donde detuvieron unos días el motorhome para descansar en un lodge exclusivo en una reserva natural privada de los Esteros del Iberá.

A mediados de marzo, siguieron viaje a Uruguay, donde estuvieron al menos 15 días. Finalmente, los turistas neerlandeses regresaron por buque a Buenos Aires para luego volar a Ushuaia el 29 de marzo y tomar el crucero el 1 de abril.

Para determinar el origen del brote de hantavirus, las autoridades sanitarias argentinas y el equipo del Malbrán están trabajando con una ventana de ocho semanas hacia atrás de la fecha en la que el "paciente cero" comenzó con síntomas, lo que ubica a la pareja en su ingreso a Mendoza por el paso Pehuenche.