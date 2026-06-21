Baja la temperatura: Mendoza tendrá un frío inicio de semana
El pronóstico indica que Mendoza registrará un leve descenso de temperatura durante el inicio de semana.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 22 de junio una jornada fría, con cielo generalmente despejado en Mendoza, y con leve descenso de temperatura, que en el llano se espera que alcance una máxima de entre 10°C y 11°C.
En cuanto a las temperaturas mínimas, se espera que en el llano el termómetro marque 0°C, mientras que en el Valle de Uco y zona Sur será de -2°C.
Así estará el tiempo este domingo en Mendoza
- Viento: entre las 14 y 19 se espera una leve brisa proveniente del sector norte, la cual afectará principalmente las zonas Centro y Sur del territorio provincial.
- Nubosidad: la mayor parte de Mendoza tendrá cielo generalmente despejado. Las excepciones serán Malargüe y la zona Sur, que tendrán el cielo parcialmente nublado desde las 14 horas, situación que se extenderá hasta las 20.
- Alta Montaña: sobre lo que se espera en la zona montañosa de la provincia, el pronóstico indica que el cielo estará generalmente despejado y sin previsiones de contingencias climáticas.