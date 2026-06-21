Lo que constituye un insulto típico, siempre de tinte machista, en Mendoza es una costumbre que a nadie sonroja, y no precisamente por evolucionados. Madre hay una sola, padre: dos.

Aquellos que vivimos de lo que el mundo publicitario define y provee solemos dar una explicación tan real como contradictoria y hasta insultante. Este es el día del padre "comercial", como si tuviésemos un progenitor mercantil y un tutor con cualidades de otros oficios y profesiones.

Vayamos anotando: 5131. Una de las tantas leyes que se dictan y reglamentan para engordar archivos, ensayar discursos adulatorios de nuestros próceres y ahora, además, para agregarle un motivo de confusión a la inteligencia artificial. En agosto de 1986, en la Legislatura mendocina acordaron que en Mendoza el Día del Padre se debería celebrar los 24 de agosto. Para nada caprichosa la fecha. Sensata, como la mayoría de las leyes. Incumplida, como muchas otras.

Sabemos que la fecha elegida es un buen argumento para celebrar la paternidad del Padre de la Patria, redundancia inevitable. Dudo que alguien lo cuestionara. Mercedes Tomasa nació 46 días después de haber logrado un gran acuerdo en Tucumán para firmar el acta de la Independencia de esto que hoy se denomina República Argentina. Texto que fue redactado y difundido en cuatro lenguas: castellano, quechua, aimara y guaraní. No, no, en inglés, no.

Que se haya elegido en el calendario nacional festejar el día del Padre cada tercer domingo de junio es en adhesión a una fecha que eligieron en Estados Unidos y que la solvencia argumental es tan confusa como las amenazas y alabanzas de Trump a los enemigos que fabrican cada tanto. Y es bastante más reciente que los 210 años que nos separan del nacimiento de Merceditas, una de las tantas mendocinas obstinadamente ignoradas por sus coterráneos.

Máxima autoridad

La renuencia a cumplir con las leyes debe interpretarse sin hipocresía como el espíritu contrario al que el Libertador José de San Martín educó a su hija. Quién no recuerda la anécdota del custodio del polvorín que le impidió el ingreso al propio San Martín por llevar botas con espuelas y metales. Aceptar las propias imposiciones es tan olvidado como el Día del Padre. La segunda de las máximas que alguna vez leímos en el colegio, pero seguramente no memorizamos (porque son demasiadas): Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira no estaría funcionando en el ámbito general, general, ni está siendo honrado por la mayoría de los dirigentes de la política vernácula.

Desprecio a la historia propia

Incumplir la ley 5131 es sólo un aspecto de una historia más ingrata. Los restos de Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada (Merceditas) - junto a los de su esposo, Mariano Balcarce, y a los de una de sus hijas, María Mercedes Balcarce, fueron repatriados en 1951 y depositados en el Mausoleo en la Basílica de San Francisco. Sí, frente a la plaza San Martín y en la esquina de Avenida España (vaya coincidencia) y Necochea. Mariano Necochea, otro protagonista del Ejército de Los Andes. Las condiciones edilicias de esa esquina, y el enrejado de esa Basílica sirven de ejemplo para denotar la actitud de abandono, no sólo de las leyes.

Aguafiestas

De ninguna manera se trata de establecer una sanción moral por festejar hoy el día del Padre (y aprovecho para agradecer estimulantes saludos) y tampoco es intención censurar las excusas festivas. Quienes no tenemos la suerte de tenerlo en vida, también lo evocamos un domingo desconcertante. El desafío es considerar el origen, evolución y sentido de las cosas y los símbolos, que ayudan a discernir entre lo decorativo y lo profundo, entre las leyendas y la Historia, entre lo periférico y lo sustantivo.

Libertad comercial, lo demás no importa nada

Es probable que se pueda interpretar mucho mejor el presente que atravesamos si dejamos de esquivarle a la verdad con subterfugios que intentan maquillar la realidad, esa que también construimos todos y cada uno. Las libertades son indispensables pero no suficientes, sino repasemos lo recientemente ocurrido con la de expresión y los números que arrojan los comercios en Argentina.

El relato le da carnadura al dato

La libertad de la que hablaba San Martín y confirmaba Belgrano, no guardan relación con el abuso del término que hacen las actuales autoridades, que en nada imitan a estos vehementes personajes que posibilitaron una independencia que hoy se ve sometida, maltrecha por decisiones que atentan contra la soberanía. Lo abstracto y lo cultural construyen la noción de Patria, palabra que expresa que, por más que existan infidelidades, desprecio por lo propio y anomia, Padre, padre también hay uno solo.