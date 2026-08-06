El de este jueves fue el sismo más fuerte registrado en Mendoza en lo que va del año: cuándo fueron los otros

El sismo de 4.5 que se registró este jueves a las 21:00 fue el de mayor magnitud informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica ( Inpres ) en Mendoza en lo que va de 2026 . El movimiento, que fue percibido en distintos puntos de la provincia, tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros, una característica que favoreció que pudiera sentirse con claridad.

De acuerdo con el primer reporte del Inpres , el epicentro se ubicó 16 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza , 170 kilómetros al sur de San Juan y 21 kilómetros al norte de Ugarteche. Hasta este jueves, el movimiento de mayor magnitud registrado en la provincia durante el año había sido el del 27 de julio, de magnitud 4,1.

El primer sismo de magnitud 3 o superior registrado en Mendoza durante 2026 ocurrió el 6 de enero, cuando el Inpres informó un movimiento de magnitud 3 y una profundidad de 23 kilómetros. Luego se registraron otros temblores de magnitud 3.1 el 8 de enero, de 3.3 el 20 de enero y de 3.1 los días 3 y 4 de febrero.

La actividad sísmica (de consideración) continuó el 15 de marzo con un movimiento de magnitud 3.1. El 24 de marzo se registró un sismo de magnitud 3.5 que alcanzó intensidad III en San Rafael, General Alvear y la Ciudad de Mendoza. Cuatro días después, el 28 de marzo, otro movimiento de magnitud 3.1 fue percibido con intensidad II a III en la capital provincial y Villa Tulumaya.

Durante abril, el Inpres reportó un sismo de magnitud 3.2 el día 8 y otro de 3,5 el 13. En mayo se registró un movimiento de magnitud 3.2 el día 15, con intensidad de II a III en Santa Rosa, San Martín, Rivadavia, Ingeniero Giagnoni y Las Catitas. El 28 de mayo ocurrió otro de magnitud 3.7, percibido con intensidad III en Agrelo y la Ciudad de Mendoza.

En junio se informaron sismos de magnitud 3 el día 8, con reportes de intensidad II a III en Tupungato y Tunuyán; de magnitud 3.4 el 9 de junio; y de 3.2 el 29 del mismo mes. En julio, en tanto, hubo un movimiento de magnitud 3.5 el día 5 y otro de 3.3 el día 6, que fue percibido en Tunuyán y la ciudad de Mendoza.

Los antecedentes más relevantes antes del sismo de este jueves ocurrieron a fines de julio. El 27 de ese mes, el Inpres registró un movimiento de magnitud 4.1, con intensidades entre III y IV en Tunuyán y Tupungato, además de reportes en San Carlos, la ciudad de Mendoza, Rivadavia y San Martín. Un día después, el 28 de julio, se informó otro sismo de magnitud 3.8, percibido en la capital provincial, Potrerillos, Tupungato, San Martín y Tunuyán. Ese mismo día también se registró otro movimiento de magnitud 3.2, mientras que el 4 de agosto el organismo reportó un sismo de magnitud 3.3.

Con el evento que en principio se reportó de 4.6 (después se ajustó), Mendoza alcanzó el sismo de mayor magnitud informado por el Inpres en la provincia durante 2026. El movimiento superó al de 4.1 del 27 de julio y pasó a encabezar el registro anual de los temblores ocurridos en territorio mendocino.