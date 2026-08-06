Fuerte sismo: dónde fue el epicentro del temblor y qué repercusión tuvo

El sismo se sintió con intensidad en el Gran Mendoza porque el epicentro fue cerca del área urbana. Fue superficial y en Luján se sintió más.

Un fuerte sismo se sintió esta noche en Mendoza. La información preliminar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) indica que fue un temblor importante, superficial y que tuvo el epicentro cerca del Gran Mendoza. Por eso se "sintió" en la zona urbana.

La magnitud, según la información preliminar, fue de 4.6 en la escala de Richter. La profundidad fue de solo 10 kilómetros, por eso también se sintió tanto. Y el epicentro fue en Luján, a 16 kilómetros de la Ciudad de Mendoza.