Volvió a temblar en Mendoza: dónde se originó el segundo sismo que casi nadie sintió

El Inpres informó que el segundo sismo ocurrió a las 3:18 de este martes, con epicentro al este de Cacheuta y a poca distancia del registrado horas antes.

Mendoza registró dos sismos en menos de seis horas. El primero fue ampliamente sentido y el segundo pasó casi inadvertido durante la madrugada.

Después del fuerte temblor que alteró la tranquilidad de Mendoza durante la noche de este lunes, la provincia volvió a registrar otro movimiento sísmico mientras la mayoría de los mendocinos dormía. Aunque pasó prácticamente inadvertido, el evento quedó registrado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El primer sismo ocurrió a las 22.37 y fue el que sintieron miles de personas en distintos puntos de la provincia. Según informó el Inpres, tuvo una magnitud de 4,1 y una profundidad de 8 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 48 kilómetros al sur de la Ciudad de Mendoza.

Cinco horas después, a las 3.18 de este martes 28 de julio, el organismo detectó un segundo movimiento telúrico. En este caso, la magnitud fue de 3,8 y la profundidad alcanzó los 9 kilómetros, por lo que el fenómeno tuvo una intensidad menor al registrado durante la noche.

Muy cerca del primer epicentro De acuerdo con los datos oficiales del Inpres, el segundo sismo tuvo su epicentro 12 kilómetros al este de Cacheuta, 23 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Mendoza y 36 kilómetros al noroeste de El Carrizal. Además, se localizó muy cerca del río Mendoza, en la zona del Dique General San Martín.

El punto donde se produjo este nuevo movimiento quedó a unos 30 kilómetros del epicentro del sismo de las 22.37. Esa cercanía geográfica llamó la atención, ya que ambos eventos ocurrieron en un lapso inferior a seis horas.