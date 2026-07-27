Presenta:

Sociedad

|

Sismo

Un fuerte sismo sacudió Mendoza

El sismo se produjo a las 22:37 de este lunes y se sintió con fuerza en gran parte del territorio provincial.

MDZ Sociedad

Un fuerte sismo sacudió Mendoza durante la noche de este lunes.

Un fuerte sismo sacudió Mendoza durante la noche de este lunes.

Shutterstock

Un fuerte sismo sacudió Mendoza durante la noche de este lunes. El movimiento telúrico se registró a las 22:37 horas. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica el epicentro se registró a 48 kilómetros al sur de la Ciudad de Mendoza.

De acuerdo a los datos oficiales, el sismo fue de una magnitud de 4.8 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Archivado en

Notas Relacionadas