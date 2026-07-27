Un fuerte sismo sacudió Mendoza
El sismo se produjo a las 22:37 de este lunes y se sintió con fuerza en gran parte del territorio provincial.
Un fuerte sismo sacudió Mendoza durante la noche de este lunes. El movimiento telúrico se registró a las 22:37 horas. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica el epicentro se registró a 48 kilómetros al sur de la Ciudad de Mendoza.
De acuerdo a los datos oficiales, el sismo fue de una magnitud de 4.8 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.