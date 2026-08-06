Minutos antes del fuerte sismo, el Inpres reportó otro temblor en Mendoza

El organismo nacional registró un movimiento sísmico de menor magnitud poco antes del evento que fue percibido en distintos puntos de la provincia.

El primer sismo de la noche tuvo epicentro en las cercanías de Uspallata y una profundidad de 134 kilómetros.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) registró dos sismos en Mendoza durante la noche de este jueves. El primero ocurrió a las 20:26 y, minutos más tarde, se produjo un segundo movimiento, de magnitud 4.6, que fue percibido en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con el reporte oficial, el primer temblor alcanzó una magnitud de 3 y tuvo su epicentro 31 kilómetros al noroeste de Uspallata, 56 kilómetros al sudeste del cerro Mercedario y 60 kilómetros al noreste de Las Cuevas. Además, se originó a una profundidad de 134 kilómetros.

El primer sismo reportado por el Inpres este jueves por la noche en Mendoza. Los dos movimientos registrados en Mendoza este jueves A las 21:00, el Inpres informó un segundo sismo, esta vez de magnitud 4.6. El organismo precisó que el epicentro se ubicó 16 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, 170 kilómetros al sur de San Juan y 21 kilómetros al norte de Ugarteche.

A diferencia del primer movimiento, este último se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, por lo que fue percibido por vecinos de distintos sectores del Gran Mendoza y otras localidades de la provincia.