¿Los sentiste? Mendoza registró tres sismos con pocas horas de diferencia durante la tarde de este martes

Los movimientos fueron registrados por el Inpres entre las 16:51 y las 19:26. En la madrugada y la mañana ya se habían detectado otros tres eventos.

Tres sismos de moderada intensidad fueron registrados este martes por la tarde en Mendoza, de acuerdo con la información oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). Los movimientos ocurrieron entre las 16:51 y las 19:26 y se sumaron a otros tres eventos que habían sido detectados durante la madrugada y la mañana.

El primero de los temblores de la tarde se produjo a las 16:51. El Inpres informó que tuvo una magnitud de 2.6 y una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro se ubicó 25 kilómetros al este de El Carrizal, 32 kilómetros al sur de San Martín y 54 kilómetros al noreste de Tunuyán.

El primero de los tres sismos reportados durante la tarde en Mendoza. Inpres El segundo movimiento sísmico ocurrió a las 17:29 y fue el de mayor magnitud de la jornada vespertina. Alcanzó los 3.3 grados y se originó a una profundidad de 127 kilómetros. El epicentro fue localizado 11 kilómetros al norte de Las Cuevas, 59 kilómetros al oeste de Uspallata y 76 kilómetros al sur del cerro Mercedario.

Otro sismo reportado por el Inpres este martes. El martes cerró con seis movimientos sísmicos en Mendoza El tercer sismo de la tarde fue registrado a las 19:26. Según el organismo nacional, tuvo una magnitud de 2.5 y una profundidad de 11 kilómetros. El epicentro se ubicó 28 kilómetros al sur de San Martín, 30 kilómetros al este de El Carrizal y 60 kilómetros al sudeste de la Ciudad de Mendoza.

El tercer y último sismo reportado durante la tarde del martes en Mendoza. La actividad sísmica de este martes no se limitó a la tarde. Horas antes, el Inpres había reportado otros tres movimientos: el primero a las 00:09, con una magnitud de 2.8; el segundo a las 5:41, de 2.5; y el tercero a las 7:26, también de magnitud 2.5.