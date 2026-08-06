El Inpres actualizó los datos del sismo percibido este jueves en Mendoza: dónde se sintió con mayor intensidad

El organismo nacional publicó un nuevo informe con precisiones sobre el movimiento y su impacto en distintas localidades de la provincia.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) actualizó este jueves por la noche el informe correspondiente al sismo que se sintió en Mendoza y difundió nuevos datos sobre el fenómeno. Además de ajustar la magnitud del evento, el organismo incorporó la intensidad con la que fue percibido en distintas localidades de la provincia.

De acuerdo con el reporte actualizado, el movimiento tuvo una magnitud de 4.5 y una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se ubicó 16 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Mendoza, 19 kilómetros al este de Cacheuta y 35 kilómetros al noroeste de El Carrizal.

En un primer informe, el Inpres había informado una magnitud de 4.6 y había ubicado el epicentro al sur de la capital mendocina. Con la actualización, el organismo precisó los datos del evento y agregó la distribución de intensidades según la escala Mercalli Modificada.

La intensidad del sismo percibido este jueves en Mendoza Según el informe oficial, la mayor intensidad se registró en la Ciudad de Mendoza, donde el movimiento alcanzó valores de IV a V en la escala Mercalli Modificada. En ese nivel, "los objetos colgantes oscilan, los líquidos se mueven y las puertas pueden balancearse" debido al temblor.

En El Carrizal y Cacheuta, la intensidad fue de grado IV, lo que implica la oscilación de objetos colgantes. En tanto, San Martín y Rivadavia registraron valores de III a IV, donde el movimiento puede ser percibido por algunas personas en reposo.