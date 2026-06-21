Menos niños, más adultos mayores: cómo se prepara Mendoza para el cambio demográfico

Mendoza atraviesa una nueva realidad demográfica. Mientras el 16% de su población ya supera los 65 años y se proyecta que ese porcentaje llegue al 24% entre 2030 - 2050, los nacimientos cayeron un 34,4% en los últimos cinco años.

En este contexto, el Gobierno presentó un Plan de Abordaje Integral para las Personas Mayores, con el objetivo de responder a los desafíos que plantea el envejecimiento poblacional. Entre las medidas anunciadas se encuentran la apertura de la primera Residencia en Geriatría y Gerontología de la provincia, capacitaciones para equipos de salud, adecuaciones en hospitales y dispositivos orientados a promover la autonomía, el bienestar y la calidad de vida.

Por primera vez, Mendoza contará con una Residencia en Geriatría y Gerontología , una de las principales apuestas del Gobierno para responder a los cambios demográficos y al sostenido envejecimiento de la población. Hasta ahora, los médicos interesados en especializarse en estas áreas debían trasladarse a Buenos Aires para completar su formación.

La nueva residencia tendrá una duración de cuatro años y se desarrollará de manera conjunta entre el Hospital Lencinas y el Hospital Gailhac, lo que permitirá que los profesionales puedan capacitarse sin salir de la provincia.

Paralelamente, se impulsarán capacitaciones destinadas a los equipos de salud para fortalecer la atención integral de las personas mayores.

Mendoza presentó un Plan de Abordaje Integral para las Personas Mayores. Gentileza: Youtube

En diálogo con MDZ Radio, FM 105.5, el médico geriatra Marcelo Barcenilla explicó por qué resulta clave contar con especialistas formados específicamente en geriatría y gerontología frente al crecimiento de la población adulta mayor.

"La apertura de la residencia es de gran importancia porque somos una de las primeras provincias que podemos abrirla, sacando las que hay en Buenos Aires. Para el interior del país es de gran importancia que podamos formar médicos geriatras por la gran cantidad de pacientes mayores que tenemos", detalló el especialista.

Sin embargo, los resultados de esta iniciativa se verán a mediano plazo. Por eso, de manera inmediata, el Gobierno puso en marcha capacitaciones destinadas a los médicos de atención primaria.

"Hemos empezado a capacitar en patologías geriátricas, desde envejecimiento saludable hasta diferentes síndromes geriátricos, para aquellos que atiendan pacientes mayores en un consultorio externo de un hospital o centro de salud", aseguró Barcenilla.

En julio será el turno de los médicos de guardia y de los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). La medida busca fortalecer la atención en ámbitos donde suelen asistir los adultos mayores ante situaciones de emergencia o urgente, y donde, generalmente, son atendidos por médicos recién recibidos o sin formación específica en geriatría.

Apertura de unidades geriátricas en hospitales

Otro acción destacada es la apertura de unidades geriátricas en los principales hospitales de Mendoza, entre ellos los hospitales Lencinas, Lagomaggiore, Perrupato y centros asistenciales en el Valle de Uco y en el sur de la provincia.

Estos espacios contarán con entre cuatro y cinco camas destinadas exclusivamente a la atención de personas mayores y estarán a cargo de equipos especializados en geriatría, diferenciándose de los tradicionales servicios de clínica médica.

Además, se incorporarán área de rehabilitación de mediana estancia para pacientes que requieran una recuperación prolongada tras distintas patologías o eventos de salud, como fracturas de cadera, accidentes cerebrovasculares (ACV) u otras afecciones frecuentes en la población adulta mayor. El objetivo es brindar una atención integral y especializada que favorezca una mejor recuperación y calidad de vida.

Salud mental y adultos mayores

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 14,1 % de los adultos mayores de 70 años padecen una afección de salud mental, siendo la depresión y la ansiedad las más frecuentes.

Sin embargo, estos problemas suelen pasar desapercibidos o no recibir el tratamiento adecuado. A esto se suma el estigma que todavía rodea a las enfermedades mentales, lo que muchas veces dificulta que quienes las padecen busquen ayuda profesional.

Cercca del 14,1 % de los adultos mayores de 70 años padecen una afección de salud mental. Ilustración

En Mendoza, las autoridades advierten sobre nuevas problemáticas que comienzan a ganar terreno entre los adultos mayores. Lucas Luppo, director provincial de Adultos Mayores, señaló que las afecciones vinculadas a la salud mental son cada vez más frecuentes dentro de este grupo etario y destacó el crecimiento de situaciones que hasta hace algunos años eran poco habituales.

"Hay muchos problemas de adicciones en nuestras personas mayores, algo que quizás antes solo se veía en el alcoholismo o el tabaquismo. Estamos detectando nuevas situaciones vinculadas a consumos problemáticos, además de otras problemáticas relacionadas con la discapacidad", explicó Luppo a MDZ.

Frente a este escenario, el Plan de Abordaje Integral de las Personas Mayores contempla la creación de unidades de psicogeriatría destinadas específicamente al tratamiento de la salud mental en adultos mayores. Según adelantaron, estos espacios funcionarían en los hospitales Gailhac y El Sauce.

Para los especialistas, además de la atención médica y psicológica, la prevención también juega un papel clave. "Es fundamental que las personas mayores mantengan actividades sociales. Hoy vemos al paciente tanto desde el punto de vista clínico como psicológico, y una red de apoyo es determinante para su bienestar. Participar en un club, un centro de jubilados, compartir con familiares y amigos evita el aislamiento social, que muchas veces deriva en depresión", sostuvo Barcenilla.

Es fundamental promover actividades para los adultos mayores. Prensa Godoy Cruz

Con ese objetivo, la Dirección de Adultos Mayores impulsa actividades recreativas, deportivas y culturales en toda la provincia. Entre ellas se incluyen talleres de memoria, teatro y tango, espacios de gimnasia y rehabilitación, además de capacitaciones sobre envejecimiento activo y saludable y sobre las patologías más frecuentes en la vejez.