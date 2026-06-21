Morosidad, ajuste y preocupación: en 2026 se desplomó la recaudación de los municipios en Mendoza

El país transita una crisis económica que ha afectado a todo tipo de sectores y que también ha golpeado fuertemente a las cuentas públicas, tanto del Estado Nacional, como a las provincias y a los municipios. En el caso de los departamentos de Mendoza, la recaudación de tasas municipales se ha desplomado y en algunos casos la morosidad de los vecinos ha llegado al 70%, un número muy preocupante para los jefes comunales, que aseguran que hacen "malabares" para seguir ofreciendo buenos servicios.

Con un consumo a la baja y poca recuperación en el corto/mediano plazo, la coparticipación federal de impuestos ha caído considerablemente, principalmente por una caída en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el principal indicador del consumo.

Esto ha generado que las provincias, y por ende los municipios, reciban menos dinero de la "copa". En este caso, el golpe es doble cuando también se advierte que la recaudación de Mendoza (Ingresos Brutos, Sellos, Impuesto Automotor e Inmobiliario) también han caído en el acumulado de este 2026 .

Según datos oficiales, Mendoza ha recibido en lo que va del año un 7% menos de coparticipación (en términos reales) y también se ha registrado una baja del 3% en la recaudación.

Pero hay más en la lamentable tormenta perfecta que atraviesan casi todos los intendentes de Mendoza, ya que se suma no solamente la baja coparticipación y recaudación (Mendoza reparte los recursos en un 18,8% a los municipios, y un porcentaje mayor en el impuesto Automotor), sino también la recaudación de tasas municipales.

El relevamiento que realizó MDZ en consulta a las comunas -no todos decidieron responder sobre las cuentas públicas- marca una caída estrepitosa a casi todos -hay excepciones-, ya que hay departamentos que solamente han recibido el pago de apenas el 30 o 35% de los contribuyentes. Es decir, hay comunas que tienen un 70% de mora de los vecinos en las tasas municipales. No pagan.

Uno de los que mostró esa situación fue General Alvear. Su intendente, Alejandro Molero, señaló a este medio que están "muy mal" ya que "la gente está dejando de pagar tasas y servicios municipales".

Alejandro Molero, intendente de General Alvear. Santiago Tagua/MDZ

Respecto a por qué ocurre esta baja tan profunda -al margen de la notable crisis económica que se atraviesa-, el radical dijo que "es el servicio que jamás se corta", por lo que no se advierte una represalia marcada a la hora de "elegir" qué servicio pagar o no, y muchos se inclinan por dejar de pagar tasas municipales y utilizar el dinero en cuestiones lógicamente más urgentes.

Como se dijo, el dato es revelador. "Hoy un 34% de los empadronados pagan", sostuvo Molero. En otras palabras, hay un 66% de vecinos alvearenses morosos en tasas municipales.

Todo esto impacta en la capacidad de los municipios en disponer de recursos para realizar obras, optimizar el funcionamiento municipal o mantener la calidad de los servicios públicos que se ofrecen.

Lo dijo a MDZ también el intendente de Malargüe, Celso Jaque. "A la fecha estamos cerca del 46% de recaudación", sostuvo, casi en línea con su par Molero, y coincidió en que "lo primero que deja de pagar un vecino cuando tiene problemas económicos, es la tasa municipal, porque los servicios de la comuna no se van a cortar".

El intendente de Malargüe, Celso Jaque. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Jaque agregó que están tratando de establecer algún tipo de "incentivo" para aumentar esta recaudación. "A fines del año pasado hicimos sorteos de heladeras, televisores y demás para los vecinos que estaban al día en el pago de las tasas municipales; ahora estamos pensando en algunas alternativas", añadió.

Si bien el dato es preocupante, también es importante marcar que hay comunas, sobre todo las menos pobladas, que dependen menos de la recaudación de sus tasas. A saber: en Malargüe, sólamente el 5% de todo el dinero que administra el intendente proviene de lo que obtienen de las tasas municipales; y un 95% es a través de la participación municipal, coparticipación nacional y las regalías, que también inciden mucho en una comuna petrolera como la sureña.

De igual forma, la crisis pega en todos los ámbitos. El exgobernador indicó que con el dinero que tienen han tenido que ajustar y optimizar recursos. "Hemos priorizado el gasto en función de lo necesario, pero tenemos un gran condicionante que es la masa salarial, con una planta de personal sobredimensionada", apuntó, y sostuvo que recibió el municipio con unos 2.000 municipales y hoy son 1.650.

"Esto es un costo fijo que no se puede bajar, pero la crisis se siente. No hemos podido dar aumentos salariales porque hemos priorizado mantener a los trabajadores que tenemos. Si no, deberíamos haber seguido bajando la planta de personal", aseguró.

En San Martín también la morosidad es altísima. La subsecretaria de Hacienda, Elizabeth Giunta, contó a MDZ que "en el 2026, tenemos un 30% del total del padrón que ha abonado, o sea, hay una morosidad del 70%".

El intendente Raúl Rufeil.

Estos números son peores si se compara con el 2025, que tuvo vaivenes "entre un 40% y 60% de pago", y advirtió que "ha disminuido la recaudación en cantidad de contribuyentes pagadores".

No obstante, dijo que en San Martín "no disminuyó en valores, debido al aumento de unidad tributaria y porque se han regularizado mas deudas que el año pasado".

Otro departamento del Este que contestó las consultas de MDZ fue Junín, cuyo intendente es el exvicegobernador Mario Abed. El intendente recalcó que la comuna ha tenido este 2026 "un 35% menos de recaudación con respecto al año pasado", lo que ha complejizado la sitaución económica, como al resto de los intedentes.

Alfredo Cornejo y Mario Abed. Gobierno

En el caso de Maipú, otro de los departamentos del Gran Mendoza, también sostuvieron que ha habido "una fuerte caída en la recaudación" y señalaron que los equipos técnicos "están trabajando y analizando los datos", pero advirtieron que "podemos a llegar a un piso histórico", lo que marcaría a las claras la crítica situación económica y de recaudación de la comuna que administra Matías Stevanato.

Matías Stevanato, intendente de Maipú. Marcos Garcia/MDZ

Si bien no dieron detalles de la mora, sí dejaron en claro que en la comuna se realizan esfuerzos de optimización de los recursos y que los mismos se prestan de manera eficiente.

Volviendo al sur provincial, desde San Rafael, donde gobierna Omar Félix, aseguraron que la recaudación "viene desarrollándose en línea con lo previsto en el presupuesto, alcanzando aproximadamente el 43% de la meta anual a la fecha".

En relación a los principales tributos, la Tasa de Servicios a la Propiedad Raíz "mantiene niveles estables de cumplimiento, lo que refleja cierta regularidad en la conducta de pago de los contribuyentes".

Omar Félix, intendente de San Rafael. Prensa San Rafael

En el caso de la Tasa de Comercio, se observa "una baja en la cobrabilidad respecto del año anterior, en un contexto económico desafiante que impacta de manera directa en la actividad comercial", sostuvieron. Aun así, confirmaron que han fortalecido "el trabajo de fiscalización, acompañamiento y ordenamiento tributario para sostener los niveles de ingreso".

Hay que tener en cuenta que, en este caso, los recursos propios que recauda San Rafael representan alrededor del 17% de los ingresos totales del Municipio.

Del lado de Las Heras, en la comuna que administra Francisco Lo Presti, indicaron que se reparte en un 50-50 a los vecinos que pagan las tasas y las llevan al día, con respecto a los morosos.

Alfredo Cornejo y Francisco Lo Presti. Gobierno

"Está igual que el año pasado, con un 50% de morosidad", comentaron.

Agregaron que, en cuanto a la Tasa de Propiedad Raíz y de la de Tasa de Comercio, "estamos unos puntos arriba del equilibrio de la tasa de inflación", cerca de un 37%.

"En líneas generales, se está cumpliendo con las obras y se está cumpliendo con los servicios, no hemos tenido problemas", señalaron, y agregaron que Las Heras, así como también otras comunas, pidieron un adelanto de coparticipación para llegar más holgados.

Desde Luján de Cuyo, donde el intendente es Esteban Allasino, señalaron que la caída de la coparticipación en 2026 en estos primeros 5 meses del año respecto a los mismos meses del 2025 "fue del 30% en términos reales".

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino. Julieta Caballero-MDZ

Además, agregaron que las tasas municipales también cayeron en un 12% para el mismo período.