Mendoza recorta la caída de la recaudación pero sigue en negativo: el dato "alarmante"

El Gobierno de Mendoza anticipó que los datos de recaudación de mayo fueron "menos peores" que el desplome que se sufrió a nivel nacional, provincial y municipal en el primer trimestre, pero advirtió que todavía no se aprecia un repunte económico, sobre todo en el consumo, y que el acumulado 2026 sigue en negativo respecto a un 2025 que "fue muy malo".

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, señaló a MDZ Radio (FM 105.5) que tanto abril como mayo "morigeraron" la caída de lo que fue enero, febrero y marzo de este 2026. "Podemos observar que dejó de caer la recaudación, o al menos que la caída fue menor. Se morigeró bastante", sostuvo a MDZ Club.

Recapitulando lo que han sido estos primeros cinco meses del año, Fayad reconoció que la recaudación en el primer trimestre "fue muy mala, sobre todo en lo que es coparticipación, porque las provincias heredamos la caída de la recaudación de los impuestos nacionales, como Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias. Y lo mismo ocurrió con los municipios, los que suman también la recaudación provincial".

Fayad recapituló y mencionó que la caída de la coparticipación "fue mayor" que la de la recaudación provincial, y comparó dos impuestos "que se mueven de manera similar", como lo son el IVA (nacional) e Ingresos Brutos (provincial) y que marcan el pulso a la actividad económica.

"El IVA ha tenido un peor comportamiento que IIBB, y eso que IIBB ha tenido rebaja de alícuotas. A partir de eso, la coparticipación vino muy mal, en el orden del 7% real negativo el 1º trimestre; mientras que la recaudación provincial vino menos mal, en el orden del 3% real negativo en el 1º trimestre" .

El "corte" de la caída en Mendoza pero la preocupación latente

Dicho esto, Fayad se posicionó en el segundo trimestre, y expresó que en estos dos últimos meses (abril y mayo) "se observa que dejó de caer o la caída fue menor".

Ante esto, reforzó la idea de que si se compara este bimestre con el primer trimestre, "se morigera la caída". Por ejemplo, en la coparticipación, se pasó de una baja del -7% real y ahora pasó al -4% también en términos reales; y en la recaudación provincial pasó algo similar, ya que de un -3% de caída en el primer trimestre, "ahora estamos cerca del -1% en la recaudación".

"No estamos hablando de una mejora, es un empeoramiento más chico, porque estamos comparando, además, con un año 2025, que no fue un buen año", alertó.

La situación se mantiene crítica para Mendoza y la Nación, según Fayad, ya que "debería ser fácil ganarle al 2025 y así todos venímos perdiendo". Y explicó su definición del 2025 porque ese año pasado "fue un año también de caída de recaudación. Entonces, esto es es un síntoma bastante habitual. Los gobiernos heredamos la situación de las empresas y de las familias, que son los contribuyentes, básicamente", planteó, en torno a la caída del consumo a nivel país a causa de los problemas económicos.

De esta forma, consideró que "si al consumo le está costando el recuperarse; la industria -depende cuál uno mire- no está pasando por un buen momento; el mercado financiero está atravesando una situación de mora que está tratando de solucionar... y todos estos grandes actores, grandes contribuyentes que están recién ahora empezando a recuperar dinamismo, esa situación la heredan tanto la Nación, como la provincia y así también los municipios", cerró.

El dato positivo de Nación y la otra luz de alarma

La recaudación impositiva registró en mayo su primer resultado positivo en términos reales después de nueve meses, impulsada principalmente por Impuesto a las Ganancias, el Impuesto a los Combustibles y Bienes Personales.

Según los datos nacionales registrados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el incremento en términos reales fue del 1,7% interanual -descontada la inflación-.

Si bien los datos fueron positivos y se cortó una racha de nueve meses negativos, el IVA, que es el que representa el consumo a nivel nacional, no repunta. De hecho, ese impuesto tuvo un rojo del 8,1% respecto a mayo de 2025 (IVA impositivo -3,1% e IVA aduanero -18,7%).

Los que apuntalaron la recaudación nacional fueron Bienes Personales, con una suba real del 46,6%; y el Impuesto a las Ganancias, con un 26% de incremento. Le siguió el Impuesto a los Combustibles, con una suba del 6,9%.