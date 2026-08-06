Flávio Bolsonaro criticó a Lula da Silva por romper relaciones con Argentina y apuntó contra "su política ideologizada y de confrontación"

El senador brasileño y candidato presidencial Flávio Bolsonaro salió este jueves al cruce de la decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de reducir la relación diplomática con la Argentina al nivel de encargados de negocios y cuestionó con dureza la medida. El dirigente, que calificó como "amigo" a Javier Milei , la atribuyó a la estrategia de "confrontación" que, según sostuvo, impulsa el mandatario brasileño y afirmó que la rechaza "con vehemencia".

Mediante una carta que publicó en X, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro , publicó un amplio texto que cuestiona la impronta geopolítica del jefe de Estado brasileño.

"Repudio, con vehemencia, la decisión del gobierno de Lula de degradar las relaciones diplomáticas con la Argentina, nación hermana, nuestro mayor socio comercial en América del Sur y amiga histórica del pueblo brasileño. Romper con Buenos Aires no es un hecho inevitable: es el resultado directo de una política exterior ideologizada y confrontativa, que en pocos meses fabricó crisis con tres países de nuestra región — Estados Unidos, nuestro mayor socio en el continente, Paraguay, vecino y aliado histórico, y ahora la Argentina", manifestó.

Para Bolsonaro, "ningún gobierno de la historia reciente logró aislar tanto a Brasil en tan poco tiempo". "Una vez más, la retórica de la "defensa de la dignidad nacional" es utilizada como instrumento de propaganda. La soberanía y el prestigio de Brasil no se protegen con bravatas electoralistas ni rupturas diplomáticas. Se protegen con una economía fuerte, capacidad de negociación y una política exterior comprometida con los intereses permanentes de la Nación, no con las vanidades del gobernante de turno", añadió.

"La escalada es unilateral: el propio gobierno argentino ya declaró que no tomará represalias. La verdadera razón de esta desesperación es evidente. El proyecto del Foro de São Paulo está colapsando en América Latina. Los regímenes que apadrinó — sostenidos por el narcotráfico y la represión — trajeron miseria, éxodo y violencia a sus pueblos, y ahora caen uno a uno. Lula asiste al derrumbe de sus aliados y reacciona rompiendo con los vecinos que eligieron la libertad", indicó el aspirante presidencial, que competirá en los comicios de octubre.

**NOTA DEL SENADOR FLÁVIO BOLSONARO SOBRE LA RUPTURA DE LULA CON LA ARGENTINA** 1. Repudio, con vehemencia, la decisión del gobierno de Lula de degradar las relaciones diplomáticas con la Argentina, nación hermana, nuestro mayor socio comercial en América del Sur y amiga… pic.twitter.com/QYxvnYZN8B

A su vez, recalcó que "el precio de esta irresponsabilidad no lo pagará quien la cometió". "Lo pagarán el productor rural, el industrial, el exportador y el trabajador brasileño, que dependen de estas relaciones para producir, vender y emplear — y que no participaron de las decisiones políticas que provocaron esta crisis", enfatizó Flávio Bolsonaro.

"El próximo país en liberarse de ese proyecto fracasado será Brasil. A partir de 2027, volveremos a tratar a nuestros vecinos como socios, no como adversarios ideológicos, y reconstruiremos los puentes con la Argentina, Paraguay, Estados Unidos y todas las naciones libres del continente. Al pueblo argentino, y en especial al presidente @JMilei , mi estimado amigo, le dejo un mensaje: esta crisis no es entre nuestras naciones — es obra de un gobierno en su etapa final. Habrá paz y prosperidad para nuestros pueblos", concluyó.

La Cancillería argentina cuestionó en el mismo sentido la decisión adoptada por Brasil y expresó su rechazo a la medida. En ese marco, sostuvo que se trató de una determinación "adoptada unilateralmente" y afirmó que profundiza el aislamiento del gobierno de Lula da Silva, al considerar que "aislando a Brasil del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas".