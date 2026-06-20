Alerta por Zonda y baja la temperatura: así estará el tiempo en Mendoza el día del padre
El pronóstico indica que este domingo en Mendoza habrá presencia de viento zonda en precordillera. Luego se prevé el ingreso de un frente frío.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo, en el que se celebra el día del padre, una jornada parcialmente nublada en Mendoza, con Zonda en precordillera y en el sur provincial, y leves precipitaciones en alta montaña. En el llano, la mínima esperada es de 1ºC y la máxima de 13ºC.
Así estará el tiempo este domingo en Mendoza
- Viento: Zonda desde las 11:00 hasta las 21:00 en precordillera Central, Sur y Norte, además de Malargüe. El fenómeno puede llegar a alcanzar hasta los 60 km/h. También se prevé circulación de viento Sur con velocidades promedio de 25 km/h desde las 14:00 en la zona Sur, y desde las 15:00 en zona Norte y Este, situación que se mantendrá hasta las 19 o 20.
- Nubosidad: amanece seminublado en el sector Norte del llano provincial, y despejado en el resto de la provincia. A partir de las 15:00 aumenta la nubosidad en Zona Sur y en la zona central del llano provincial.
- Alta Montaña: también amanece seminublado. Se prevé mal tiempo y precipitaciones débiles a moderadas desde las 11:00 en el sector Sur y Central, aunque las condiciones mejorarán a partir de las 23.