Cancillería confirmó que son más de 100 los argentinos afectados por el incendio en Bayahíbe

Cancillería emitió un comunicado en el que da a conocer los canales para comunicarse con la Embajada en República Dominicana. El Consulado trabaja en la emisión de documentación de viaje de emergencia para quienes la hayan perdido en el siniestro.

Cancillería argentina comunicó que se encuentra coordinando esfuerzos con las autoridades de República Dominicana para asistir a los damnificados por el incendio.

Ante la gravedad del incendio ocurrido el sábado en un hotel de Bayahíbe, en República Dominicana, desde la Cancillería argentina informaron que desde la Embajada se están llevando adelante gestiones para asistir a los más de 100 argentinos afectados por el siniestro.

A través de un comunicado oficial, Cancillería notificó que la Embajada Argentina en República Dominicana se encuentra en conversaciones con autoridades locales para dar apoyo a los argentinos que perdieron documentación y efectos personales. "La Sección Consular está coordinando la emisión de documentación de viaje de emergencia para quienes la requieran", precisa el documento difundido por los canales oficiales.

El número de emergencia para contactarse con la Embajada es +1 809 399 3817.

"El Gobierno argentino agradece la rápida asistencia y la permanente colaboración brindadas por las autoridades de la República Dominicana frente a esta situación, y lamenta profundamente el siniestro ocurrido", concluye el escrito.

El incendio en Bayahíbe Ayer, un incendio devoró el lujoso hotel Viva Wyndham Dominicus Beach ubicado en Bayahíbe. Aunque por el momento se desconoce cómo se originaron las llamas, las autoridades confirmaron la muerte de una turista italiana de 46 años identificada como Franchezca Valentino.