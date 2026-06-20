Baja la temperatura: así estará el tiempo en Mendoza el día del padre

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo, en el que se celebra el día del padre, una jornada parcialmente nublada en Mendoza, con Zonda en precordillera y en el sur provincial, y leves precipitaciones en alta montaña. En el llano, la mínima esperada es de 1ºC y la máxima de 13ºC.