Los espectáculos recomendados en Mendoza para este domingo 21 de junio

La agenda cultural de Mendoza tiene en su lista diferentes espectáculos que son imperdibles. Desde MDZ te compartimos propuestas para que puedas armar el mejor plan de domingo y disfrutar junto a tus familiares o amigos.

Vení a sentir la magia de Soda Stereo como solo Mil990 puede hacerlo. Una experiencia sonora y visual que fusiona la excelencia de una de las bandas mas importantes del rock en español con la energía actual de Mil990.

Completando la propuesta estará presente la banda Contrarreloj ofreciendo una magnífica previa con lo mejor de Enanitos Verdes. Las entradas se pueden conseguir en Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $20.000.

Uno de los espectáculos de este domingo.

Maestros mayores de sobras

Celebrando sus 20 años, Ensemble (Humor Musical) te invita a ver Maestros Mayores de Sobras: un show en permanente construcción. Un repertorio compuesto por obras viejas, nuevas… y de las otras, en donde la agrupación se tomará la libertad de recorrer su carrera de manera libre, lo que implica la posibilidad que, cada función, sea distinta a su antecesora y sucesora.

Una invitación para reír y disfrutar en un espectáculo apto para todo público que se mimetiza con los más variados escenarios, audiencias, momentos y por qué no, caprichos de sus intérpretes.

El espectáculo se desarrollará en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Foto: Entrada Web.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tiene un valor de $15.000

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Tito Francia

Hora: 20:00

Amarga Navidad

Leonardo Sbaraglia interpreta a un alter ego del realizador, un artista que en pleno proceso creativo enfrenta a sus propios dilemas. Con un depliegue de múltiples juegos de espejos entre la ficción y la realidad, Amarga navidad baraja con absoluta franqueza temas como la soledad, los fantasmas y la culpa. Una nueva muestra del depurado y sofisticado cine que ha alcanzado el manchego en su etapa de madurez artística.

Amarga Navidad estará disponible este domingo en Cine Universidad. Foto: Entrada Web.

Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace: Entrada General: $6.500 / Entrada Jubilados y Comunidad UNCUYO/UCH: $5.500

Lugar: Nave UNCuyo | Sala Cine Universidad (Verde)

Hora: 18:00