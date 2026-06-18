Los espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 19 de junio

Llega un nuevo fin de semana y la cartelera en cuanto a espectáculos en Mendoza está que arde. En esta nota te traemos propuestas imperdibles para que puedas organizar tu viernes y disfrutar de obras de teatro, shows y mucho más.

La banda tributo Destino Circular presenta un espectáculo único dedicado a revivir el legado de una de las agrupaciones más influyentes del rock argentino: Virus. En esta ocasión el show estará centrado en el 40° aniversario de “Locura”, el emblemático disco que vendió más de 200.000 copias y marcó una verdadera explosión musical en toda América Latina.

La banda está integrada por reconocidos músicos de la escena: Willy Moreno (voz y guitarra); Mauro Moyano (bajo); Claudio López (programación y teclados); David Sisler (batería) y Nacho Rodríguez (guitarra).

Uno de los espectáculos de este viernes 19.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $15.000.

Hora: 21:00

Error de Conexión

Esta comedia nos sumerge en la vida de tres amigos que hace un año decidieron vivir juntos. Lo que prometía ser una aventura llena de complicidad, se ha convertido en un campo de batalla de malentendidos y mentiras piadosas que se salen de control.

La obra se desarrollará en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Foto: Entrada Web.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un costo de $12.000.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Tito Francia

Hora: 21:30

La Concubina Band celebra 25 años

Son 25 años de amistad, escenarios y una impronta única que marcó a generaciones. Por la banda pasaron grandes músicos que hoy son historia y grandeza en agrupaciones de Argentina y el mundo.

Para este festejo a lo grande, suben al escenario la formación completa: Laureano Garro, Fer Saieg, Yuyo Iglesias, Mauro Ambusta, Adrián Guerra, Gonza Fernández y su líder de siempre, Cristian Back.

La Concubina celebra 25 años. Foto: Entrada Web.

Las entradas se pueden conseguir en Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $25.000.

Lugar: Teatro Mendoza | Sala Central

Hora: 21:00