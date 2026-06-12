Qué hacer en Mendoza este sábado 13 de junio: los mejores espectáculos para disfrutar del fin de semana

Un nuevo fin de semana se aproxima y con él, numerosas propuestas que prometen satisfacer la agenda personal: los detalles.

El artista aterriza a la provincia tras más de una década de lejanía.

Llega el fin de semana y la provincia se prepara para ofrecer una amplia y variada grilla de espectáculos para todos los gustos. Desde la música y el esperado regreso de un ícono del rock nacional, hasta obras de teatro y conciertos íntimo. A continuación, te presentamos cuatro propuestas destacadas para armar tu recorrido cultural este sábado 13 de junio.

Música: Tercera edición de LOCAL 303 espectaculos 1 Sábado de espectáculos. Prensa Llega la tercera edición de este evento que agrupa a la comunidad en torno a un circuito de música electrónica under y accesible. La jornada contará con los sonidos de Clau Terra Banda, que celebra dos años del proyecto fusionando ritmos urbanos, punk y soul, junto al dúo Darzena y diversos live sets que utilizarán clones del icónico sintetizador Roland TB 303. Además, el evento ofrecerá una feria de diseño local, fanzines y discos.

Hora: 20:30.

Ubicación: Galería Independencia.

Entradas: Anticipadas abonando por Mercado Pago al alias Demian.charmac (se debe enviar el comprobante de pago a los números 2615 34-7434 o 2613740509). Las primeras 10 entradas se llevan fanzines y stickers de regalo. Teatro: Todos tenemos un infierno espectaculo Sábado de espectáculos. Entrada Web Una conmovedora obra teatral que invita a una profunda reflexión sobre la memoria, la culpa y el perdón a partir del encuentro de dos militares argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas. La trama explora los recuerdos y secretos que el conflicto bélico no logró enterrar, proponiendo que la muerte puede ser el comienzo de una conversación pendiente y una oportunidad para mirar la historia desde otro lugar.

Hora: 21:00.

Ubicación: Teatro El Taller.

Entradas: Disponibles a través de EntradaWeb. Música: Ciclo Nómade - Tributo a Charly espectaculos 3 Sábado de espectáculos. Nómade Este ciclo propone conciertos acústicos e íntimos en locaciones secretas del Gran Mendoza, escapando del ruido de la ciudad para generar un ambiente cercano. En esta fecha, el público asistirá a un Tributo a Charly sin saber la ubicación exacta hasta último momento, confiando en la magia del encuentro genuino y en los artistas que abren las puertas de sus mundos.

Hora: 20:00.

Ubicación: Locación secreta (Zona Palmares).

Entradas: A través de Nómade. Concierto: El Pity en Mendoza pity alvarez en el kempes Tras casi trece años de ausencia, uno de los músicos fundamentales del rock nacional regresa a la provincia para ofrecer un show histórico que marcará su nueva etapa musical. Acompañado por su nueva banda, El Pity repasará grandes clásicos inolvidables de su trayectoria como “Me Gustas mucho”, “Fuego” y “Una vela”, además de presentar sus nuevas canciones en un imponente marco cuyano.