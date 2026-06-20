Influenza A en Mendoza: confirmaron más de 650 casos y un fuerte impacto en niños en etapa escolar

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza publicó el Reporte Epidemiológico correspondiente a la semana 22, el cual arrojó como resultado que -nuevamente- la Influenza A sigue siendo la enfermedad respiratoria con mayor cantidad de casos registrados . Según el reporte, hay más de 650 contagios en la provincia.

El documento de la Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión del Ministerio de Salud y Deportes fue publicado el pasado 12 de junio y posee datos actualizados al 6 de junio de 2026. Según indica el informe, se procesaron 2.338 muestras respiratorias en distintos efectores de salud de la provincia, de los cuales 1.038 arrojaron resultado positivo para algún virus respiratorio, lo que representa una tasa de positividad del 44,4%.

En cuanto a la curva de contagios, los datos indican que ésta comenzó a despegar entre las semanas epidemiológicas 14 y 15 -es decir, a comienzos de abril- y alcanzó su punto más alto en la semana 20, a mediados de mayo. Desde entonces, se ha registrado un descenso que el informe califica como "lento". En ese marco, se aclara que la tendencia puede sufrir variaciones según la demora con la que se carguen los casos en el sistema.

De acuerdo a los datos oficiales, se registraron 651 casos de Influenza A, cifra que representa el 62,7% de todas las muestras respiratorias positivas registradas en la provincia. Atrás quedaron el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), con el 21,87% de los casos positivos, y el Rinovirus, con el 7,03%. En menor proporción también se identificaron Influenza B, Adenovirus, Metapneumovirus, Parainfluenza y SARS-CoV-2.

Dentro de los casos positivos para gripe, el informe indica que a lo largo de 2026 la Influenza A se mantuvo, semana tras semana, muy por encima de la Influenza B, llegando en varios tramos del año a representar entre el 75% y el 90% de la totalidad de los casos positivos. Cabe resaltar que, según indicaran los especialistas, ambas variantes pueden llegar a generar cuadros clínicos similares, aunque el comportamiento epidemiológico de cada una es diferente, situación que hace que desde Salud sigan de cerca la evolución en la curva de contagios para anticipar la demanda de consultas y la disponibilidad de medicación adecuada.

Los más afectados

Otro de los ejes del informe tiene que ver con la edad de los pacientes alcanzados por el brote: el rango etario de 5 a 14 años es el más afectado. En este sentido, el reporte señala que los casos se concentraron de manera especial en la franja de 5 a 9 años, seguida por la de 10 a 14 años y, en tercer lugar, por los chicos de 2 a 4 años.

En contrapartida, en jóvenes de 15 a 24 años, la cantidad de casos registrados fue sensiblemente menor a la de los grupos antes mencionados. Ese patrón coincide con lo que suele observarse en otras temporadas de gripe, donde la convivencia diaria en jardines y escuelas favorece una circulación más intensa del virus entre los más chicos.

Qué pasa con la gripe A (H3N2) subclado K

El informe también indica que en la provincia hay circulación del subclado k de la gripe A (H3N2), variante que se caracteriza por su elevada capacidad de transmisión. Si bien el documento destaca que se incrementó la cantidad de consultas por cuadros respiratorios, esto no implicó un cambio significativo en la gravedad de los casos, ni en términos de hospitalizaciones, ni de ingresos a terapia intensiva, ni de fallecimientos.

En este marco, Mendoza registró hasta la fecha 23 casos positivos de los 252 que se han contabilizado en el país. Los datos corresponden al periodo comprendido entre todo el 2025 y lo que va de 2026.

Los grupos de riesgo y la importancia de la vacunación

Según detallan en el informe, integran los grupos de riesgo aquellas personas con enfermedades respiratorias crónicas (como EPOC, asma moderada o grave y fibrosis quística, entre otras), quienes padecen afecciones cardíacas (insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria o cardiopatías congénitas), pacientes con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, personas con cáncer en tratamiento o trasplantadas, con obesidad, diabetes, la insuficiencia renal crónica, las embarazadas o mujeres que se encuentren en un periodo de hasta 14 días después del parto.

Ante este escenario, desde Salud indicaron que es importante la colocación de la vacuna antigripal, lo que constituye la principal herramienta para evitar mayores complicaciones. En ese sentido, desde la cartera sanitaria remarcaron que la aplicación tiene carácter gratuito para los grupos de riesgo mencionados anteriormente.