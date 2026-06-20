Una mujer peruana viajaba con cocaína de Mendoza a Malargüe: fue detenida por Gendarmería Nacional

En el operativo participó el perro antinarcóticos "Mambo", que detectó la presencia de cocaína entre las pertenencias de la mujer.

Una mujer de nacionalidad peruana fue detenida durante un control realizado por Gendarmería Nacional luego de que detectaran cocaína entre sus pertenencias. El hecho ocurrió mientras viajaba en un colectivo que cubría el trayecto entre la ciudad de Mendoza y Malargüe.

Cómo fue el operativo De acuerdo al reporte oficial, el procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón 29 "Malargüe", quienes realizaban controles viales. Durante la inspección en el transporte de pasajeros, intervino el perro antinarcóticos "Mambo", que recorrió el interior del ómnibus junto a su guía. Según informó la fuerza, el animal reaccionó de manera exaltada al pasar por el asiento ocupado por una de las pasajeras, lo que motivó una requisa más exhaustiva de sus pertenencias.

Al revisar el equipaje, los gendarmes encontraron varias bolsas de nylon que contenían una sustancia de color blanco. Posteriormente, se realizaron las pruebas de orientación de campo Narcotest, que confirmaron resultado positivo para cocaína. El pesaje efectuado por los efectivos determinó que la sustancia secuestrada alcanzaba un total de 257 gramos.