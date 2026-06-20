Cuál es el reclamo de los trabajadores de la salud mental al gobernador Alfredo Cornejo

Equipos de Salud Mental del sistema público de Mendoza, agrupados bajo el Régimen 27, prestadores, contratados y residentes, hicieron pública una carta dirigida al gobernador Alfredo Cornejo en la que reclaman por una persistente disparidad salarial y contractual dentro del sistema de salud provincial. Exigen equidad frente a tareas equivalentes a las de otros profesionales del sector mejor remunerados.

En el escrito, los profesionales firmantes señalan que su labor "no es accesoria ni complementaria: es parte sustantiva del derecho a la salud y del funcionamiento efectivo del sistema público". Según describen, sus tareas incluyen "atención, evaluación, acompañamiento, intervenciones interdisciplinarias, trabajo territorial, abordajes institucionales y asistencia cotidiana en situaciones de enorme complejidad social y subjetiva".

El reclamo central apunta a la diferencia de ingresos respecto de otros profesionales del sector salud. Los firmantes sostienen que "quienes nos desempeñamos en el Régimen 27, prestadores, contratados y residentes, seguimos padeciendo una profunda desigualdad salarial y contractual respecto de otros profesionales del sector salud, particularmente frente a regímenes mejor remunerados, aun cuando en muchos casos las tareas efectivamente realizadas, la responsabilidad asumida y la carga asistencial sostenida resultan equivalentes".

Esa brecha, advierten, tiene consecuencias concretas sobre su vida laboral: la carta afirma que la situación "impacta directamente en el aumento del pluriempleo en los profesionales de nuestro sector, reduciendo drásticamente las posibilidades de acceso a formación, descanso y el deterioro de nuestra calidad de vida".

Los profesionales también vinculan sus condiciones laborales con la calidad del servicio que recibe la población . En la carta sostienen que "la diferenciación salarial y contractual entre profesionales que trabajamos todos los días con padecimientos subjetivos, consumos problemáticos, urgencias, niñeces, adolescencias, violencias, discapacidad, internaciones y procesos de vulnerabilidad extrema, impacta directamente sobre la calidad, continuidad y accesibilidad de la atención que recibe la población".

Respecto del lugar que ocupa la salud mental en la agenda oficial, los firmantes consideran "inadmisible que ese reconocimiento no se traduzca en condiciones laborales y salariales acordes para quienes sostenemos efectivamente esa política en hospitales, centros de salud, dispositivos intermedios e instituciones públicas de toda la provincia".

A partir de ese diagnóstico, plantean cuatro exigencias puntuales: "equidad salarial y contractual real frente a tareas equivalentes dentro del sistema de salud"; "reconocimiento efectivo del rol profesional e interdisciplinario de los equipos de salud mental"; "apertura de instancias serias de diálogo y resolución que permitan corregir esta desigualdad"; y "políticas concretas de fortalecimiento del recurso humano en salud mental, más allá de los anuncios".

La carta cierra con una definición que resume el espíritu del reclamo: "la salud mental no puede seguir siendo una prioridad en los discursos y una deuda en los salarios".

El documento está firmado por profesionales de hospitales, CAPS, centros infanto-juveniles, áreas sanitarias departamentales, OSEP, organismos territoriales y direcciones provinciales vinculadas a salud mental en distintos puntos de Mendoza, además de los Colegios Profesionales de Trabajo Social y de Psicólogas/os.