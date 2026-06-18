La carta que profesionales de salud mental le enviaron a Cornejo

Más de 330 profesionales de la salud mental, de distintas áreas del sistema público -psicólogos y trabajadores sociales- junto a colegios de profesionales que los acompañan, le enviaron una carta pública al gobernador Alfredo Cornejo con reclamos sobre salarios y condiciones laborales.

La nota, que tiene fecha de este jueves 18 de junio, sostiene que: "Quienes integramos los equipos de Salud Mental del Sistema Público (Régimen 27, prestadores, contratados y residentes) de Mendoza queremos hacer público un reclamo que desde hace tiempo atraviesa nuestro trabajo cotidiano: la persistencia de condiciones salariales desiguales frente a tareas, responsabilidades y funciones que sostenemos de manera equivalente dentro del sistema de salud provincial. Somos profesionales que desarrollamos atención, evaluación, acompañamiento, intervenciones interdisciplinarias, trabajo territorial, abordajes institucionales y asistencia cotidiana en situaciones de enorme complejidad social y subjetiva".

Gabriela Dik, presidenta del Colegio de Psicólogos le dijo a MDZ que "la nota fue redactada por 333 profesionales de distintas reparticiones públicas que se fueron encontrando por una situación que nos atraviesa y es que en distintas áreas las diferencias salariales con los psiquiatras que son parte del equipo llegan a ser del doble, a pesar de hacer la misma tarea. Los colegios le dimos un marco institucional al reclamo pero son los profesionales, tanto psicólogos como trabajadores sociales, quienes están muy preocupados por esta situación".

Los argumentos del reclamo de la salud mental En ese sentido, la nota dirigida al Gobernador advierte que: "Nuestra tarea no es accesoria ni complementaria: es parte sustantiva del derecho a la salud y del funcionamiento efectivo del sistema público. Sin embargo, quienes nos desempeñamos en el Régimen 27, prestadores, contratados y residentes, seguimos padeciendo una profunda desigualdad salarial y contractual respecto de otros profesionales del sector salud, particularmente frente a regímenes mejor remunerados, aun cuando en muchos casos las tareas efectivamente realizadas, la responsabilidad asumida y la carga asistencial sostenida resultan equivalentes. Esta situación impacta directamente en el aumento del pluriempleo en los profesionales de nuestro sector, reduciendo drásticamente las posibilidades de acceso a formación, descanso y el deterioro de nuestra calidad de vida".

Además, agregan que "la diferenciación salarial y contractual entre profesionales que trabajamos todos los días con padecimientos subjetivos, consumos problemáticos, urgencias, niñeces, adolescencias, violencias, discapacidad, internaciones y procesos de vulnerabilidad extrema, impacta directamente sobre la calidad, continuidad y accesibilidad de la atención que recibe la población. En un contexto en el que la salud mental ocupa —al menos en el plano discursivo— un lugar cada vez más relevante en la agenda pública y presupuestaria, consideramos inadmisible que ese reconocimiento no se traduzca en condiciones laborales y salariales acordes para quienes sostenemos efectivamente esa política en hospitales, centros de salud, dispositivos intermedios e instituciones públicas de toda la provincia".