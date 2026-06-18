Nuevo trámite para profesionales de la salud: cómo obtener la matrícula nacional junto con el título

Los profesionales de la salud que se gradúen en universidades nacionales ya pueden acceder a una nueva modalidad para obtener la matrícula nacional de manera más simple. A partir de ahora, quienes cumplan los requisitos podrán gestionar el título y la habilitación profesional en un único trámite digital y sin costo.

La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 674/2026, publicada en el Boletín Oficial. El nuevo mecanismo busca reducir tiempos administrativos y facilitar el acceso al ejercicio profesional para los egresados de carreras alcanzadas por la matrícula nacional.

El denominado Sistema de Trámite Automático permite iniciar y completar el proceso de matriculación al mismo tiempo que se tramita el título universitario. La modalidad es optativa y deberá solicitarse ante la universidad o institución educativa correspondiente.

El trámite para gestionar el título universitario y la matrícula nacional es digital y sin costo.

Para acceder, la casa de estudios deberá haber adherido al convenio firmado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Capital Humano, que permite integrar los sistemas informáticos y compartir la documentación necesaria para validar identidad, antecedentes y requisitos administrativos.

De esta manera, los nuevos profesionales podrán obtener su matrícula nacional en simultáneo con la expedición del título de grado, evitando realizar dos gestiones por separado.

Las dos opciones para tramitar la matrícula

Con la entrada en vigencia de la resolución, convivirán dos modalidades para gestionar la matrícula nacional:

Sistema de Trámite Automático: destinado a nuevos egresados de universidades adheridas al convenio. Permite obtener la matrícula junto con el título de grado mediante un único trámite.

Sistema de Trámite Personal: es la modalidad tradicional que continuará vigente. Está dirigida a quienes ya poseen el título o egresaron de instituciones que no forman parte del sistema automático. Se realiza de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Qué cambia para los egresados de carreras de salud

Según explicó el Ministerio de Salud, el objetivo es agilizar los procesos administrativos y simplificar el acceso al ejercicio profesional. Sin embargo, la matrícula seguirá siendo otorgada exclusivamente por esa cartera nacional, aun cuando el trámite se inicie desde la universidad.

Además, el Gobierno remarcó que la implementación del nuevo sistema no implica gastos adicionales para el Estado y que la modalidad automática coexistirá con el esquema tradicional para garantizar que todos los profesionales puedan acceder al proceso de matriculación.