Incendio en Bayahíbe: confirman que había mendocinos en el hotel

Una víctima fatal y 1.700 personas evacuadas son las consecuencias de un desastroso incendio que arrasó por completo con un hotel en la paradisíaca localidad de Bayahíbe en Republica Dominicana. Desde la embajada confirmaron que había mendocinos hospedados en el lugar y que están fuera de peligro.

Desde la Embajada de la República Argentina en República Dominicana confirmaron que en el hotel afectado por las llamas había argentinos y entre ellos, mendocinos. Además, aseguraron que los turistas argentinos están fuera de peligro.

Ante la gravedad de la situación, la Embajada lleva adelante un protocolo de emergencia porque muchos turistas se quedaron solo con lo puesto: las llamas consumieron sus pertenencias personales, equipaje y documentación. En este contexto, las personas afectadas podrán tramitar pasaportes provisorios. El número de emergencia para contactarse con la Embajada es +1 809 399 3817.

Parte de los huéspedes fueron reubicados en el hotel Viva Wyndham Dominicus Palace que es de la misma cadena hotelera y no sufrió daños. Otros huéspedes fueron trasladados a hoteles ubicados en Bayahíbe y Miches, con ayuda del Ministerio de Turismo de República Dominicana, bomberos, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y la empresa Central Romana Corporation.

Ayer, un incendio devoró el lujoso hotel Viva Wyndham Dominicus Beach ubicado en Bayahíbe . Aunque por el momento se desconoce cómo se originaron las llamas, las autoridades confirmaron la muerte de una turista italiana de 46 años identificada como Franchezca Valentino.

Las fuentes locales, indicaron que la víctima fatal sufrió una crisis respiratoria en la playa, mientras ayudaba a evacuar las instalaciones. Además, tres personas fueron trasladadas a centros médicos y otras seis recibieron atención médica en el lugar de los acontecimientos.

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Las imágenes del complejo en llamas se viralizaron en minutos en las redes. Hay tomas desde embarcaciones en el mar y de un drone que recorrió la zona desde lo alto. Todas muestran lo mismo: grandes columnas de humo negro y llamas.

República Dominicana, la perla del Caribe

República Dominicana es el principal destino turístico del Caribe, y en los primeros cinco meses del año ha recibido unos 5.600.000 de turistas.

Muchos de los visitantes de la isla se dirigen a Bayahíbe, una popular ciudad en la costa caribeña que es conocida por sus aguas cristalinas y sus playas de arena blanca. Una de las localidades favoritas de los argentinos.

Del total, 4.147.025 viajeros llegaron por vía aérea, un 10,8 % más que en los primeros cinco meses de 2025, mientras que por vía marítima arribaron 1.494.634 cruceristas.

Los países emisores que más visitantes aportaron en mayo fueron: Estados Unidos (41 %), Canadá (21 %), Argentina (7 %), Colombia (5 %) y con el 2 % Francia, Reino Unido, México, Puerto Rico, Chile y Perú.