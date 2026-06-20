Menos estadías y bajo consumo: el impacto en las economías regionales de los nuevos hábitos turísticos

La actividad turística atraviesa un escenario cada vez más complejo y los últimos feriados largos volvieron a encender las alarmas en distintos destinos del país. Especialistas del sector advirtieron sobre una modificación en los hábitos de viaje que está afectando de manera directa a las economías regionales , a las pequeñas y medianas empresas y a los puestos de trabajo vinculados a la actividad.

La advertencia fue realizada por Sergio "Keko" Castro, referente del Frente Renovador y ex director nacional de Planificación y Desarrollo Turístico, quien aseguró que los indicadores reflejan un fuerte deterioro del sector.

Según explicó, durante los fines de semana largos se registra un comportamiento cada vez más marcado: hay menos reservas anticipadas, aumentan las excursiones de un solo día y disminuyen las pernoctaciones.

"Se observa un perfil de viaje que elimina gran parte de la demanda de alojamiento y reduce significativamente el consumo local", sostuvo el dirigente al analizar la evolución de la actividad.

Castro afirmó que este fenómeno impacta de lleno sobre el entramado económico que depende del turismo. "Se trata de una modalidad que golpea directamente a las PyMEs turísticas, las economías regionales y el empleo", remarcó.

Además, señaló que en los últimos años se verificó una caída en la cantidad de turistas movilizados, una reducción en la duración promedio de las estadías y un menor gasto por visitante, factores que repercuten en hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

El exfuncionario consideró que la situación no puede analizarse de manera aislada y vinculó la problemática con el contexto económico general que atraviesa el país.

"El análisis de los datos no puede desvincularse del escenario macroeconómico", expresó, y advirtió que el ajuste fiscal, la desregulación sin mecanismos de contención y el incremento de los costos internos medidos en dólares están deteriorando la competitividad tanto del turismo interno como del receptivo internacional.

Estrategias para fortalecer el sector

Frente a este panorama, Castro propuso recuperar una estrategia integral para fortalecer al sector y planteó la necesidad de implementar políticas públicas específicas.

Entre las medidas mencionó un rediseño inteligente del calendario de feriados, programas destinados a incentivar la demanda y una visión de largo plazo que considere al turismo como una herramienta clave para el desarrollo económico.

"Hay otra manera de construir el futuro del turismo, pero la distancia entre ese escenario posible y la realidad actual es demasiado grande y dolorosa para ignorarla", concluyó.

Las advertencias llegan en un contexto en el que numerosos destinos turísticos del país reportan menores niveles de ocupación y una marcada cautela en el consumo, una tendencia que comienza a generar preocupación entre empresarios y trabajadores vinculados a una de las actividades más importantes para las economías regionales.