Turismo en Mendoza: cuál fue el impacto económico del fin de semana largo

Durante el fin de semana largo Mendoza recibió más de 51.000 turistas y registró una ocupación del 54%.

Desde el Gobierno de Mendoza destacaron que el desempeño turístico fue positivo, teniendo en cuenta "el contexto económico" y la duración del fin de semana largo.

Durante el fin de semana largo, Mendoza tuvo una ocupación turística que superó el 50%. Según detallaron desde el Gobierno, se registró un incremento en los niveles de reserva respecto de los días previos. En ese sentido, desde el sector destacan que se trata de un buen resultado, teniendo en cuenta "el contexto económico y la cercanía de las vacaciones de inverno".

Los números que dejó el fin de semana largo en Mendoza Así, según los datos del Observatorio Turístico del Emetur, elaborados junto con la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), la provincia pasó de un promedio de reservas del 43% a una ocupación efectiva del 54% durante los momentos de mayor demanda del fin de semana. De este modo, entre el viernes 13 y el domingo 15 de junio ingresaron a Mendoza 51.977 turistas, quienes permanecieron en promedio 2,5 días.

Cabe resaltar que, según las cifras oficiales que se manejan preliminarmente, ese movimiento turístico generó un impacto económico de aproximadamente $11.206 millones.

Desde Aehga señalaron que los establecimientos de categorías medias, especialmente hoteles y cabañas de dos y tres estrellas, fueron los que registraron una mayor cantidad de reservas anticipadas, principalmente por parte de grupos de viajeros.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, consideró que el resultado fue positivo teniendo en cuenta la duración del fin de semana largo, el "contexto económico" y la proximidad del receso escolar invernal. "Hay que destacar que siempre estos fines de semana largos suman a la economía local. Estos tres días significaron un ingreso de más de 11 mil millones de pesos, que dinamizan el comercio turístico y en general", sostuvo.