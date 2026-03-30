Mercado de combustibles y economías regionales: ¿está el precio de la nafta realmente atrasado?

En medio de un clima de incertidumbre global marcado por el conflicto en Medio Oriente , el debate sobre el precio de los combustibles en Argentina vuelve a ganar terreno. Mientras algunos economistas sostienen que el valor en el surtidor arrastra un atraso del 30%, voces del sector privado proponen una mirada más matizada, basada en los costos de extracción de Vaca Muerta y la realidad del consumo interno.

En una entrevista exclusiva, un empresario del sector analizó las variables que hoy definen el precio de la energía, las metas inflacionarias del gobierno de Javier Milei y el complejo mapa de las economías regionales.

- Entre otros rubros vos te dedicas a la venta de combustible, por lo tanto, te consulto: ¿coincide?

- No. El combustible puede estar atrasado si vos tomas como referencia que el costo del petróleo es US$108 el barril. El costo de extracción del petróleo en Vaca Muerta que podrá estar entre US$40 y US$45 o el costo de importar un barril de petróleo que hoy está US$105. YPF está intentando hacer un equilibrio donde va trasladando a precio algo de las subas internacionales del petróleo.

- Es un valor intermedio. El costo del petróleo es el intermedio entre lo que debería valer y lo que cuesta. Si hay algo te puedo decir que nadie subió los fletes, al que vos le planteas suba de fletes te saca a tiros. Es más, hay empresas que me solicitaron un 20% de descuento. Es mentira que los fletes se trasladan inmediatamente. La situación no se va a dar porque la gente no tiene plata para comprar las cosas, así que no es que esto va a ser recontra inflacionario y hay que ver cuánto va a durar. Lo más probable que el petróleo va a estar arriba de US$80 y 85 un tiempo, pero tampoco creo que esté mucho tiempo en US$105 como ahora.

Maurice Fabián Closs Exsenador, exgobernador y empresario, Maurice Fabián Closs. Archivo

- Hay que ver cómo influye la guerra Medio Oriente, ¿no?

- Nadie sabe. Ni Donald Trump sabe la situación. No creo que sea algo que se resuelva rápido, tampoco lento, pero sí, claro, esta inestabilidad va a dejar el petróleo arriba de US$80, 85 por lo menos un tiempo largo.

- ¿Se disparó la inflación, cree que el gobierno nacional logrará llegar a inflación cero en agosto?

- En algunas charlas que yo tuve con vos hace un tiempo, te dije que una de las cosas que me parecía interesante del gobierno era que se había de alguna manera resignado a tener una inflación en torno al 20% en el año 2026. Lo más probable esté más cerca del 30 que del 20,

- ¿Eso es un fracaso para el gobierno?

- No, para nada. Está recalibrando las cosas, soltó un poco más de plata a la calle y, además tiene que bajar la tasa de interés. Lo que no entiendo por qué siguen diciendo que la inflación va a estar en agosto en cero o cerca de uno.

Otros comentarios de economistas aseguran que el Gobierno estaría pensando en implementar un programa económico similar al de Cavallo en la presidencia de Menem. Es decir, el "uno a uno"…

- El plan actual es del gobierno y van a seguir en ese plan. ¿Cómo analizas la situación de las economías regionales?

- La economía regional neuquina, por ejemplo, está muy bien, no se puede creer la cantidad de trabajo que hay, aprobada la Ley de Glaciares, el crecimiento que puede haber en San Juan es impresionante. Si hablás con alguien de La Pampa Húmeda te va a decir que la soja, por ejemplo, tuvo buenos rindes. Ahora, si mirás la economía regional viñatera o yerbateras están destrozadas

Situación yerbatera

- Habló del tema, el empresario sirio, productor yerbatero de la ciudad misionera de Andresito, Omar Kassab salió a decir que va a pagar 350. Pesos el kilo de hoja verde, vos sos productor yerbatero, ¿se puede pagar ese precio?

- Los que pusieron plata y tienen 18 meses de stock no van a pagar 350 pesos. Es más, van a dejar de comprar, liquidar stock y van a pagar 350 cuando el stock vuelva a los niveles normales. Aquel que no tiene stock probablemente pague 350, porque hoy día la canchada en la provincia de Misiones, ya está valiendo menos que en Brasil y en Paraguay. Eso claramente tendría que trasladarse al precio de la hoja verde. Si no se traslada el precio de la hoja verde es porque los grandes jugadores que efectivamente forman precio tienen stock de yerba canchada y prefieren pagar entre 220 y 240 o directamente no comprar nada e ir achicando su stock. Mientras tanto, el productor está en una de las peores situaciones.