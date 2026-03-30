El petróleo tocó los US$116 y las bolsas de Asia retrocedieron hasta casi 3% tras los dichos de Trump

Los mercados globales vuelven a sentir el impacto de las tensiones del conflicto en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere "apoderarse del petróleo de Irán". En ese escenario, el precio del crudo vuelve a subir y los índices del mercado asiativo retrocedieron.

Las principales bolsas de Asia se hundieron hasta 3%, en un contexto marcado por la escalda del conflicto en Medio Oriente, que ya lleva 31 días.

Las relaciones entre Teherán y Washington recrudecieron el temor a una crisis energética de mayor escala. El barril de petróleo Brent trepó hasta los US$116,5. Al cierre de esta nota el valor del crudo se ubicaba en US$114.

En tanto, el WTI, la referencia estadounidense superó la barrera psicológica de los US$100, y se colocó en torno a los US$102.

Donald Trump afirmó que quiere "apoderarse del petróleo en Irán". Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron en una entrevista publicada el domingo por el Financial Times, donde también señaló que podría quedarse con la isla de Jarg, que gestiona cerca del 90 % de las exportaciones petroleras del país asiático.

De acuerdo al FT, Trump comparó esta posible medida con las operaciones estadounidenses en Venezuela, aunque al mismo tiempo reivindicó que avanzan las negociaciones en busca de la paz.

Por su parte, Irán desmiente diálogos directos con EE. UU. y tilda de "poco realistas" las propuestas de paz

Caída en la bolsas de Asia

En este escenario, el nerviosismo se trasladó a los mercados finacieros y los principales índices de las bolsas asiáticas cerraron en rojo: el Nikkei (-2,92%), Hang Seng (-0,81%) y Sensex (-2,22%).